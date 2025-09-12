Honda Elevate: హోండా ఎలివేట్.. రూ.1.22 లక్షలకు పైగా డిస్కౌంట్..!
ఈ నెలలో, దానిపై రూ.1.22 లక్షలకు పైగా ప్రయోజనం కూడా ఇస్తున్నారు. ఈ విధంగా, ఈ కారుపై మొత్తం 1.80 లక్షలకు పైగా ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఈ కారు 360-డిగ్రీ కెమెరా, ADAS, 6 ఎయిర్బ్యాగ్ల భద్రతను పొందుతుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.11.91 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఎలివేట్ మారుతి గ్రాండ్ విటారా, హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్ వంటి మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది. హోండా ఎలివేట్ ఇంజిన్, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Honda Elevate Features And Specifications
బేస్ వేరియంట్ అంటే SV ట్రిమ్లో డ్యూయల్ ఫ్రంట్ ఎయిర్బ్యాగులు, 16-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్, LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్లైట్లు, LED టెయిల్లైట్లు, పుష్-బటన్ ఇంజిన్ స్టార్ట్/స్టాప్, ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్, లేత గోధుమరంగు ఫాబ్రిక్ అప్హోల్స్టరీ వంటి ఫీచర్లు ప్రామాణికంగా ఉంటాయి. శ్రేణిని పెంచుకుంటూ, హోండా ఎలివేట్ V ట్రిమ్ SV కంటే ఎక్కువ ప్రీమియం ఫీచర్లతో ఉంటుంది. ఇందులో వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో కనెక్టివిటీతో కూడిన 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఇన్-కార్ కనెక్ట్ చేయబడిన టెక్నాలజీ, ఫోర్-స్పీకర్ ఆడియో, మల్టీఫంక్షనల్ స్టీరింగ్ వీల్, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా ఉన్నాయి. కస్టమర్లు V వేరియంట్ నుండి CVT ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికను కూడా పొందుతారు.
హోండా ఎలివేట్ VX ట్రిమ్లో 6-స్పీకర్లు, 7-అంగుళాల సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సౌకర్యం, LED ఫాగ్ లైట్లు, సింగిల్-పాన్ సన్రూఫ్, 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, ఎలక్ట్రికల్గా ఫోల్డబుల్, ORVMలు, లేన్ వాచ్ కెమెరా ఫీచర్లు V ట్రిమ్తో పోలిస్తే ఉన్నాయి. ZX వేరియంట్ డ్యూయల్-టోన్ బాహ్య షేడ్స్తో విక్రయించబడుతుంది. టాప్-ఎండ్ ZX 10.25-అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, బ్రౌన్ లెదర్ అప్హోల్స్టరీ, ఆటో-డిమ్మింగ్, డే/నైట్ IRVM, సాఫ్ట్-టచ్ డాష్బోర్డ్ ఫినిషింగ్, ADAS-ఆధారిత డ్రైవర్-అసిస్టెంట్, 8-స్పీకర్లు, 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, హోండా సెన్సింగ్ సూట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ టెక్నాలజీ ఉంటుంది.
మీరు ఎలివేట్ను మొత్తం 10 రంగు ఎంపికలలో కొనుగోలు చేయగలరు. ఇందులో 7 సింగిల్, 3 డ్యూయల్-టోన్ రంగులు ఉంటాయి. ఈ రంగులలో గోల్డెన్ బ్రౌన్, అబ్సిడియన్ బ్లూ, లూనార్ సిల్వర్, మెట్రోయిడ్ గ్రే ఉన్నాయి సింగిల్-టోన్. అయితే, రేడియంట్ రెడ్, ఫీనిక్స్ ఆరెంజ్ (ZX కోసం) ప్లాటినం వైట్ మోనోటోన్ డ్యూయల్ కలర్ ఎంపికలు. ఇవన్నీ బ్లాక్ రూఫ్ కలిగి ఉంటాయి. ఎలివేట్ 1.5-లీటర్ నాలుగు-సిలిండర్ VTEC పెట్రోల్ ఇంజిన్ను పొందుతుంది, ఇది 121 పీఎస్ పవర్, 145 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ లేదా CVT ఆటోమేటిక్ యూనిట్తో జతచేసి ఉంటుంది.
ఇప్పుడు చిన్న పెట్రోల్, పెట్రోల్ హైబ్రిడ్ కార్లపై 18శాతం GST మాత్రమే చెల్లించాలి. అదేవిధంగా, CNG, LPG కార్లపై కూడా అదే పన్ను విధించబడుతుంది. అయితే, పెట్రోల్, CNG కార్లకు 1200cc లేదా అంతకంటే తక్కువ సామర్థ్యం కలిగిన ఇంజిన్ ఉండాలని దీని కోసం షరతు నిర్ణయించబడింది. లేదా ఈ కార్ల పొడవు 4 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అదేవిధంగా, డీజిల్, డీజిల్ హైబ్రిడ్ కార్లకు కూడా ఇప్పుడు 28శాతానికి బదులుగా 18శాతం GST వసూలు చేయబడుతుంది, అయితే ఈ మినహాయింపు 1500cc వరకు శక్తి సామర్థ్యం, 4 మీటర్ల పొడవు ఉన్న కార్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
మరోవైపు, లగ్జరీ, మధ్య తరహా కార్లపై ఇప్పుడు 40శాతం పన్ను విధించారు. ప్రభుత్వం వాటిని లగ్జరీ వస్తువులుగా పరిగణించి 40శాతం GST స్లాబ్ పరిధిలోకి తెచ్చింది. 1200cc కంటే పెద్ద పెట్రోల్ కార్లు, 1500cc కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం కలిగిన డీజిల్ కార్లు ఈ పరిధిలోకి వస్తాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, యుటిలిటీ వెహికల్ (UV), స్పోర్ట్స్ యుటిలిటీ వెహికల్ (SUV), మల్టీ యుటిలిటీ వెహికల్ (MUV), మల్టీ పర్పస్ వెహికల్ (MPV) లేదా క్రాస్ ఓవర్ యుటిలిటీ (XUV) వాహనాలపై 40శాతం GST చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 170mm కంటే ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉన్న వాహనాలు కూడా ఈ వర్గంలోకి వస్తాయి.