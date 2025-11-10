Honda CRV: 22 సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశాన్ని ఏలిన కారు.. ఇప్పుడు మరోసారి అరంగేట్రం చేస్తుంది..!
Honda CRV: హోండా కార్స్ ఇండియా భారత మార్కెట్లో తన పట్టును తిరిగి స్థాపించుకుంటోంది. రాబోయే సంవత్సరాల్లో కంపెనీ 10 కి పైగా కొత్త మోడళ్లను విడుదల చేయనుంది. హోండా ప్రస్తుత ఆరవ తరం CR-Vని భారతదేశంలో ఎప్పుడూ విడుదల చేయలేదు, కానీ దాని ఏడవ తరం మోడల్ను మా మార్కెట్కు తీసుకువస్తుంది. జపాన్లో అభివృద్ధి జరుగుతోంది, ఇక్కడ హోండా ఇటీవల తదుపరి తరం మధ్య-పరిమాణ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రదర్శించింది, దానిపై ఈ మోడల్ను టెక్నాలజీ వర్క్షాప్లో నిర్మించనున్నారు.
తదుపరి తరం హోండా CR-V యొక్క ప్లాట్ఫామ్ ప్రస్తుత మోడల్ కంటే చాలా తేలికగా ఉంటుంది. రాబోయే SUV దాని ప్లాట్ఫామ్-సహచరులతో 60% కంటే ఎక్కువ భాగాలను పంచుకుంటుంది, వీటిలో తదుపరి తరం హోండా సివిక్, తదుపరి తరం హోండా అకార్డ్ ఉన్నాయి. కొత్త ప్లాట్ఫామ్తో పాటు, తదుపరి తరం హోండా CR-V కూడా కొత్త హైబ్రిడ్ వ్యవస్థను స్వీకరిస్తుంది. ఇది కొత్త, అరుదైన-భూమి-రహిత ట్రాక్షన్ మోటార్ మరియు కొత్త జనరేటర్ మోటారుతో జత చేయబడిన కొత్త 2.0-లీటర్ డైరెక్ట్-ఇంజెక్షన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంటుంది. అధిక-వోల్టేజ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ కూడా కొత్త యూనిట్ అవుతుంది.
ప్రస్తుత CR-V హైబ్రిడ్లో హోండా మెకానికల్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ను అందిస్తుండగా, తదుపరి తరం మోడల్ ఎలక్ట్రిక్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ను అందిస్తుంది, రెండవ ట్రాక్షన్ మోటార్ వెనుక చక్రాలకు శక్తినిస్తుంది. కొత్త సెటప్ సెంటర్ టన్నెల్ పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తుందని, వెనుక ప్రయాణీకులకు స్థలం, సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. కొత్త ప్లాట్ఫామ్, పవర్ట్రెయిన్ తదుపరి తరం CR-V హైబ్రిడ్ను 90 కిలోల వరకు తేలికగా చేస్తాయని భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుత 9-అంగుళాల యూనిట్ను భర్తీ చేయడానికి హోండా పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. దానిని తదుపరి తరం CR-Vలో ప్రవేశపెట్టవచ్చు. కొత్త వ్యవస్థ దాదాపు 15 అంగుళాల వికర్ణంగా కొలుస్తుందని, ఇది గణనీయంగా పెద్ద డిజిటల్ డిస్ప్లేను అందిస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ పరంగా మరో ప్రధాన మార్పు స్టీరింగ్ కాలమ్-మౌంటెడ్ గేర్ షిఫ్టర్ కావచ్చు, ఇది సెంటర్ కన్సోల్లో స్థలాన్ని ఖాళీ చేస్తుంది.
తదుపరి తరం హోండా CR-V 2027లో ఆవిష్కరించబడుతుందని భావిస్తున్నారు. అదే సంవత్సరం భారతదేశానికి కూడా రావచ్చు. ఇది VW టేరాన్, స్కోడా కోడియాక్లతో పోటీపడుతుంది, కానీ మూడు వరుసల సీటింగ్ ఉండే అవకాశం లేదు. 5వ తరం CR-V మరియు 10వ తరం సివిక్ అధిక ధర కారణంగా పేలవమైన కస్టమర్ స్పందనను పొందాయి కాబట్టి, హోండా తదుపరి తరం CR-V ధరను సహేతుకంగా ఉంచుతుందని మనం ఆశించవచ్చు. హోండా మొదటిసారిగా CR-Vని భారతదేశంలో 22 సంవత్సరాల క్రితం 2003లో రెండవ తరం మోడల్ సమయంలో ప్రారంభించింది. ఇది 2020లో 5వ తరం వరకు అమ్ముడైంది.