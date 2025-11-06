Honda Discount: హోండా కార్స్ ఇండియా.. కంపెనీ అన్ని కార్లపై భారీగా డిస్కౌంట్..!
హోండా కార్స్ ఇండియా నవంబర్ 2025 కోసం తన కార్లపై డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఈ నెలలో, కంపెనీ తన అన్ని కార్లపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది.
Honda Discount: హోండా కార్స్ ఇండియా నవంబర్ 2025 కోసం తన కార్లపై డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఈ నెలలో, కంపెనీ తన అన్ని కార్లపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. కస్టమర్లు లాయల్టీ, ఎక్స్ఛేంజ్, కార్పొరేట్, నగదు డిస్కౌంట్లను పొందుతున్నారు. ఈ డిస్కౌంట్ అమేజ్, సిటీ సెడాన్లు, అలాగే ఎలివేట్ SUV రెండింటిపై అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ ఈ డిస్కౌంట్ను సంవత్సరాంతానికి, అంటే డిసెంబర్ 31 వరకు పొడిగించవచ్చు. కాబట్టి, దీనిని సంవత్సరాంతపు డిస్కౌంట్గా కూడా పరిగణిస్తారు.
కంపెనీ అమేజ్ సెడాన్పై రూ.67,000 డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. ఈ డిస్కౌంట్ అమేజ్ V, VX, ZX వేరియంట్లపై అందుబాటులో ఉంటుంది. కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ప్రస్తుతం రూ.6.97 లక్షలు. కంపెనీ మూడవ తరం అమేజ్ మోడల్పై అత్యధిక డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. కొత్త అమేజ్ 28 భద్రతా లక్షణాలతో వస్తుంది, వీటిలో ESC, బ్లైండ్-స్పాట్ సహాయం కోసం లేన్-వాచ్ కెమెరా, అత్యవసర స్టాప్ సిగ్నల్స్, ఆరు ప్రామాణిక ఎయిర్బ్యాగ్లు ఉన్నాయి.
కంపెనీ తన లగ్జరీ సెడాన్ సిటీపై కూడా గణనీయమైన తగ్గింపును ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నెలలో ఈ కారు కొనుగోళ్లకు రూ.1.07 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. GST తగ్గింపు తర్వాత, దాని కొత్త ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కూడా రూ.11,95,300 అయింది. హోండా సిటీ SV, V, VX, ZX వేరియంట్లలో e:HEV తో వస్తుంది. భారతదేశంలో, ఇది స్కోడా స్లావియా, హ్యుందాయ్ వెర్నా, వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ లతో పోటీపడుతుంది.
హోండా తన ఏకైక ఎలివేట్ SUV పై కూడా గణనీయమైన తగ్గింపును ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నెలలో, ఈ కారు కొనుగోళ్లకు రూ.1.61 లక్షల ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. GST తగ్గింపు తర్వాత, దాని కొత్త ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.10,99,900 అయింది. భారతీయ మార్కెట్లో, ఎలివేట్ మారుతి గ్రాండ్ విటారా, హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్ వంటి మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది. ఎలివేట్ను అనేక విభిన్న వేరియంట్లలో, ప్రత్యేక ఎడిషన్లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.