  • Menu
Home  > ఆటోమొబైల్

Honda Discount: హోండా కార్స్ ఇండియా.. కంపెనీ అన్ని కార్లపై భారీగా డిస్కౌంట్..!

Honda Discount: హోండా కార్స్ ఇండియా.. కంపెనీ అన్ని కార్లపై భారీగా డిస్కౌంట్..!
x

Honda Discount: హోండా కార్స్ ఇండియా.. కంపెనీ అన్ని కార్లపై భారీగా డిస్కౌంట్..!

Highlights

హోండా కార్స్ ఇండియా నవంబర్ 2025 కోసం తన కార్లపై డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఈ నెలలో, కంపెనీ తన అన్ని కార్లపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది.

Honda Discount: హోండా కార్స్ ఇండియా నవంబర్ 2025 కోసం తన కార్లపై డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఈ నెలలో, కంపెనీ తన అన్ని కార్లపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. కస్టమర్లు లాయల్టీ, ఎక్స్ఛేంజ్, కార్పొరేట్, నగదు డిస్కౌంట్లను పొందుతున్నారు. ఈ డిస్కౌంట్ అమేజ్, సిటీ సెడాన్లు, అలాగే ఎలివేట్ SUV రెండింటిపై అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ ఈ డిస్కౌంట్‌ను సంవత్సరాంతానికి, అంటే డిసెంబర్ 31 వరకు పొడిగించవచ్చు. కాబట్టి, దీనిని సంవత్సరాంతపు డిస్కౌంట్‌గా కూడా పరిగణిస్తారు.

కంపెనీ అమేజ్ సెడాన్‌పై రూ.67,000 డిస్కౌంట్‌ను అందిస్తోంది. ఈ డిస్కౌంట్ అమేజ్ V, VX, ZX వేరియంట్‌లపై అందుబాటులో ఉంటుంది. కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ప్రస్తుతం రూ.6.97 లక్షలు. కంపెనీ మూడవ తరం అమేజ్ మోడల్‌పై అత్యధిక డిస్కౌంట్‌ను అందిస్తోంది. కొత్త అమేజ్ 28 భద్రతా లక్షణాలతో వస్తుంది, వీటిలో ESC, బ్లైండ్-స్పాట్ సహాయం కోసం లేన్-వాచ్ కెమెరా, అత్యవసర స్టాప్ సిగ్నల్స్, ఆరు ప్రామాణిక ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఉన్నాయి.

కంపెనీ తన లగ్జరీ సెడాన్ సిటీపై కూడా గణనీయమైన తగ్గింపును ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నెలలో ఈ కారు కొనుగోళ్లకు రూ.1.07 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. GST తగ్గింపు తర్వాత, దాని కొత్త ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కూడా రూ.11,95,300 అయింది. హోండా సిటీ SV, V, VX, ZX వేరియంట్లలో e:HEV తో వస్తుంది. భారతదేశంలో, ఇది స్కోడా స్లావియా, హ్యుందాయ్ వెర్నా, వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ లతో పోటీపడుతుంది.

హోండా తన ఏకైక ఎలివేట్ SUV పై కూడా గణనీయమైన తగ్గింపును ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నెలలో, ఈ కారు కొనుగోళ్లకు రూ.1.61 లక్షల ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. GST తగ్గింపు తర్వాత, దాని కొత్త ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.10,99,900 అయింది. భారతీయ మార్కెట్లో, ఎలివేట్ మారుతి గ్రాండ్ విటారా, హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్ వంటి మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది. ఎలివేట్‌ను అనేక విభిన్న వేరియంట్లలో, ప్రత్యేక ఎడిషన్లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick