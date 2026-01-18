  • Menu
Honda Activa 7G: మిడిల్ క్లాస్ కు 'యాక్టివా' పండగే.. కొత్త అవతారంలో Activa 7G.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Highlights

Honda Activa 7G: మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇష్టమైన హోండా యాక్టివా సరికొత్త వెర్షన్ 'Activa 7G' మార్కెట్లోకి వస్తోంది. 60 కిమీ మైలేజ్, లేటెస్ట్ ఫీచర్లు మరియు స్టైలిష్ లుక్ తో రాబోతున్న ఈ స్కూటర్ ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Honda Activa 7G: భారతీయ రోడ్లపై అత్యధికంగా కనిపించే స్కూటర్ ఏదంటే టక్కున గుర్తొచ్చే పేరు 'హోండా యాక్టివా'. సామాన్యుల నుంచి వ్యాపారస్తుల వరకు అందరికీ నమ్మకమైన వాహనంగా పేరున్న యాక్టివా, ఇప్పుడు మరింత స్టైలిష్‌గా Activa 7G రూపంలో మన ముందుకు రాబోతోంది. అధునాతన సాంకేతికత మరియు అదిరిపోయే మైలేజ్‌తో రూపొందిన ఈ స్కూటర్ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆకట్టుకునే సరికొత్త డిజైన్:

హోండా కంపెనీ ఈసారి డిజైన్ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంది.

లైటింగ్: స్కూటర్ ముందు భాగంలో ప్రకాశవంతమైన LED హెడ్ ల్యాంప్స్ మరియు DRL (Daytime Running Lights) ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. టెయిల్ లైట్స్ కూడా కొత్త డిజైన్ తో రానున్నాయి.

కలర్స్: వినియోగదారుల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా పలు రకాల ట్రెండీ కలర్ ఆప్షన్లలో ఈ స్కూటర్ అందుబాటులోకి రానుంది.

పవర్ ఫుల్ ఇంజిన్ - అదిరిపోయే మైలేజ్:

సాధారణంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు వాహనం కొనేటప్పుడు ప్రధానంగా చూసేది మైలేజ్. Activa 7G ఆ విషయంలో నిరాశపరచదు.

ఇందులో 110cc రిఫైండ్ ఇంజిన్ (Air-cooled, Fuel-injected) ఉంటుంది.

♦ ఇది లీటరు ఇంధనానికి సుమారు 55 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని సమాచారం. ఆఫీసులకు వెళ్లేవారికి, రోజువారీ సరుకులు తెచ్చుకునే వ్యాపారులకు ఇది ఎంతో పొదుపుగా ఉంటుంది.

లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఫీచర్లు:

మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఇందులో అదిరిపోయే ఫీచర్లను జోడించారు:

డిజిటల్ కన్సోల్: స్మార్ట్ TFT క్లస్టర్ మరియు బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ.

స్మార్ట్ కీ: కీ అవసరం లేకుండానే స్కూటర్ ఆన్ చేసే స్మార్ట్ కీ ఆప్షన్.

సేఫ్టీ: ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్స్, టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్స్ మరియు అడ్జస్టబుల్ రియర్ సస్పెన్షన్ ప్రయాణాన్ని సుఖవంతం చేస్తాయి.

ధర మరియు లాంచ్ ఎప్పుడు?

సామాన్యుల బడ్జెట్‌కు అనుగుణంగానే ఈ స్కూటర్ ధర ఉండబోతోంది.

అంచనా ధర: ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 80,000 నుంచి రూ. 90,000 మధ్య ఉండవచ్చు.

లాంచ్ తేదీ: ఈ మోడల్ 2026 అక్టోబర్ నాటికి మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా.

