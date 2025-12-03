Hero: హీరో సరికొత్త రికార్డ్.. సేల్స్ అదరగొట్టింది..!
Hero: ప్రముఖ మోటార్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ తయారీదారు హీరో మోటోకార్ప్, నవంబర్ 2025లో 6,04,490 యూనిట్ల షిప్మెంట్లతో పండుగ అనంతర వృద్ధి ఊపును నమోదు చేసింది. ఇది సంవత్సరం వారీగా 31శాతం పెరుగుదల. పట్టణ, గ్రామీణ మార్కెట్లలో సానుకూల వినియోగదారుల డిమాండ్ నేపథ్యంలో కంపెనీ నవంబర్ 2025లో తన వృద్ధి పథాన్ని కొనసాగించింది. జీఎస్టీ ప్రయోజనాలు, పండుగ సీజన్ కారణంగా ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్ మంచి లాభాలను చూసింది. కంపెనీ నవంబర్ 2025 అమ్మకాల పనితీరు దాని పండుగ సీజన్ విజయంపై నిర్మించబడింది, ఇది బలమైన కస్టమర్ ఆమోదాన్ని చూసింది, కంపెనీ సరసమైన, అధిక మైలేజ్ స్కూటర్లు, బైక్లు బాగా అమ్ముడయ్యాయి.
ఎక్స్ట్రీమ్ 125ఆర్, గ్లామర్ఎక్స్ఆర్ 125, డెస్నిటీ 110, జూమ్ 160 వంటి కొత్త మోడళ్ల విజయం కంపెనీకి మద్దతునిచ్చింది. వీటికి బలమైన కస్టమర్ ఆమోదం లభించింది. ఈ నెలలో సానుకూల డిస్పాచ్ పనితీరు, వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు బలమైన రిటైల్ వ్యాపారాన్ని, నిరంతర కస్టమర్ విశ్వాసాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయని హీరో తెలిపింది. పెరిగిన కస్టమర్ ఆసక్తి, అధిక సంఖ్యలో డీలర్షిప్లు, లక్ష్యంగా చేసుకున్న మార్కెటింగ్ చొరవల నేపథ్యంలో మొత్తం రిటైల్ పనితీరు బలంగా ఉంది. దీని ఫలితంగా కంపెనీ ప్రీమియం, కమ్యూటర్ మోటార్సైకిళ్లు, స్కూటర్లకు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగిందని వెల్లడించింది.
హీరో ఆధారిత విడా ఎలక్ట్రిక్, 12,199 వాహన రిజిస్ట్రేషన్లతో దాని బలమైన వృద్ధి పథాన్ని కొనసాగించింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో ఇది 66శాతం పెరుగుదలను చూపించింది. దేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈవీ ప్లేయర్లలో ఒకటిగా విడా తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకుంది, 10.4శాతం మార్కెట్ వాటాను కైవసం చేసుకుంది. విడా ఈవీ వీఎక్స్2 రిటైల్ అమ్మకాలు, వాల్యూమ్లో పెరుగుతూనే ఉంది. కంపెనీ తన Vida VX2 సిరీస్ని Vida VX2 Go 3.4 kW వేరియంట్తో విస్తరించింది, ఇది దాని కీలక మార్కెట్లలో అధిక కస్టమర్ ఆసక్తితో బలమైన బుకింగ్లను అందుకుంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.
హీరో మోటోకార్ప్ ప్రపంచ వ్యాపార కార్యకలాపాలు 33,970 యూనిట్ల బలమైన ఎగుమతులను కొనసాగించాయి, ఇది గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో 70శాతం వృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తుంది. హంక్ 125R, హంక్ 160R , ఎకో సిరీస్లకు - ముఖ్యంగా లాటిన్ అమెరికా, ఆఫ్రికాలో - బలమైన డిమాండ్ అంతర్జాతీయ అమ్మకాల పరిమాణాలను కొనసాగించింది.
కంపెనీ లాటామ్, ఆసియా, ఆఫ్రికాలో తన మార్కెట్ వాటాను విస్తరించడం కొనసాగించింది. యూరో5+ కంప్లైంట్ మోడళ్లతో యూరోపియన్ మార్కెట్లలోకి ప్రవేశించింది. కంపెనీ తన అన్ని విభాగాలలో విభిన్న డిమాండ్ను తీర్చడానికి దాని సరఫరా గొలుసు సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ డైనమిక్స్కు ప్రతిస్పందనగా చురుకుదనాన్ని నిర్ధారిస్తూ, ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణ, ప్రీమియమైజేషన్, దాని విద్యుత్, అంతర్జాతీయ పోర్ట్ఫోలియో విస్తరణ ద్వారా భారతదేశం అంతటా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన మార్కెట్లను స్థిరంగా విస్తరిస్తున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.