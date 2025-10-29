Hero Electric Bike: హీరో నుంచి మొదటి ఎలక్ట్రిక్ బైక్.. 200 కిమీ రేంజ్..!
Hero Electric Bike: హీరో మోటోకార్ప్ భారత మార్కెట్లో తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శ్రేణిని విస్తరించడానికి కృషి చేస్తోంది. కంపెనీ ఇటీవల విడా VX2 ను ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు కొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ పై పని చేస్తోంది. దీనికి విడా ఉబెక్స్ అని పేరు పెట్టారు. ఇటీవల దీనిని సోషల్ మీడియాలో టీజ్ చేశారు, కానీ ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే టీజర్ తొలగించారు. హీరో మొదటి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. హీరో మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ బైక్, విడా ఉబెక్స్, అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అయితే కంపెనీ దాని సిల్హౌట్ను టీజర్లో మాత్రమే చూపించింది. విడా ఉబెక్స్ రోడ్స్టర్ లేదా స్ట్రీట్ ఫైటర్గా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇందులో గార్డ్లు, టైర్ హగ్గర్లు, సింగిల్-పీస్ సీటు, అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి అనేక ప్రొడక్షన్-స్పెక్ ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయి.
సస్పెన్షన్ సెటప్లో USD టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు, వెనుక భాగంలో మోనోషాక్ ఉంటాయి. రెండు చక్రాలపై పెటల్ డిస్క్ బ్రేక్లు కనిపిస్తాయి. బైక్ హ్యాండిల్ బార్ స్ట్రీట్ రైడింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది బెల్ట్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ ద్వారా వెనుక చక్రానికి శక్తిని పంపే మిడ్-మౌంటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటారును కలిగి ఉంటుంది.ఈ వివరాలన్నీ విడా ఉబెక్స్ కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా ఉత్పత్తికి సిద్ధంగా ఉందని, పెద్ద ఎత్తున తయారు చేయవచ్చని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
హీరో విడా ఉబెక్స్ పనితీరు వివరాలు ప్రస్తుతం వెల్లడికాలేదు. అయితే, ఇది 200cc ఇంజిన్లతో పెట్రోల్ మోటార్సైకిళ్లతో సమానమైన పనితీరును అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. బ్యాటరీ పరిమాణాన్ని బట్టి పరిధి 200 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండవచ్చంటున్నారు. ఈ కాన్సెప్ట్ హీరో మోటోకార్ప్, జీరో మోటార్ సైకిల్స్ మధ్య భాగస్వామ్యం ఫలితంగా ఉండవచ్చని విశ్వసిస్తున్నారు. హీరో ఇప్పటికే జీరోతో కలిసి ఎలక్ట్రిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ మోటార్ సైకిళ్లను అభివృద్ధి చేస్తోంది.
విడా ఉబెక్స్ నేరుగా ఓలా రోడ్స్టర్తో పోటీ పడనుంది. కంపెనీ టీజర్ ఆధారంగా, విడా ఉబెక్స్ కాన్సెప్ట్ దాదాపు ఉత్పత్తికి సిద్ధంగా ఉందని, ప్రతిదీ ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగితే, భారత మార్కెట్లో దాని లాంచ్ 2026 లో జరగవచ్చని చెబుతున్నారు. హీరో విడా విభాగం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ కాన్సెప్ట్పై పనిచేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో, కంపెనీ విడా లింక్స్ (ఎలక్ట్రిక్ ADV బైక్), విడా అక్రో (మినీ ఎలక్ట్రిక్ బైక్) వంటి కాన్సెప్ట్లను ప్రదర్శించింది. కానీ విడా ఉబెక్స్ ఇప్పటివరకు ఉత్పత్తికి సిద్ధంగా ఉన్న కాన్సెప్ట్గా కనిపిస్తుంది. హీరో తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ను 2025 EICMAలో ఆవిష్కరించనున్నారు.