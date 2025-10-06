  • Menu
Bajaj Chetak Electric: బజాజ్ చేతక్‌పై రూ.22 వేలు డిస్కౌంట్.. ఆ కంపెనీలతో బిగ్ ఫైట్..!

భారతదేశపు అత్యంత ప్రసిద్ధ స్కూటర్ బజాజ్ చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ ఇప్పుడు రూ.22,000 భారీ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది.

Bajaj Chetak Electric: భారతదేశపు అత్యంత ప్రసిద్ధ స్కూటర్ బజాజ్ చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ ఇప్పుడు రూ.22,000 భారీ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. ఇది పరిమిత కాల ఆఫర్, దీని వలన చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రారంభ ధర కేవలం రూ.1.23 లక్షలకు చేరుకుంది. ఈ స్కూటర్ దాని రెట్రో-ఆధునిక డిజైన్‌తో ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా, 163 కి.మీ రేంజ్, గంటకు 70 కి.మీ గరిష్ట వేగాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఈ అప్‌గ్రేడ్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ చేతక్ ప్రతి ఫీచర్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

బజాజ్ చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ నోస్టాల్జియాను రేకెత్తిస్తుంది, అయినప్పటికీ దాని లుక్ అద్భుతంగా ఆధునికమైనది, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇది మెటాలిక్ బాడీ, మృదువైన కర్వ్‌లు, ఒకప్పటి చేతక్‌కు నివాళి అర్పించే ప్రీమియం ఫినిషింగ్ ఉంటుంది. ఎల్ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్, హార్స్ రైడింగ్ ఆకారపు డీఆర్ఎల్‌లు దాని లుక్ పెంచుతాయి. ఈ స్కూటర్ ట్రాఫిక్‌లో సులభంగా నిలుస్తుంది. దీని నిర్మాణ నాణ్యత బలంగా, మన్నికైనది, ఇది రోజువారీ ప్రయాణాలకు సరైనదిగా చేస్తుంది. ఇందులో సరికొత్త టెక్నాలజీ ఉంటుంది.

ఇప్పుడు దాని పవర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. బజాజ్ చేతక్ ఎలక్ట్రిక్‌లో 3.8 కిలోవాట్ మోటారు ఉంది, ఇది సిటీ రైడింగ్‌కు జిప్పీ పనితీరును అందిస్తుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 70 కి.మీ, ఇది నగర ట్రాఫిక్‌కు సరిగ్గా సరిపోతుంది.పనితీరు, భద్రత మధ్య మంచి సమతుల్యతను కలిగి ఉంటుంది. అత్యంత అద్భుతమైన లక్షణం దాని రేంజ్. ఒకే పూర్తి ఛార్జ్‌లో, ఈ స్కూటర్ రియల్ రేంజం 163 ​​కి.మీ వరకు ప్రయాణించగలదు. అంటే మీరు ఛార్జింగ్ గురించి చింతించకుండా చాలా రోజులు నగరం చుట్టూ ప్రయాణించవచ్చు. దీనికి పునరుత్పత్తి బ్రేకింగ్ సిస్టమ్‌ కూడా ఉంది, ఇది బ్రేకింగ్ చేసేటప్పుడు శక్తిని పునరుత్పత్తి చేయడం ద్వారా దాని పరిధిని విస్తరించడంలో సహాయపడుతుంది.

ఈ స్కూటర్ ఆధునిక సాంకేతికతతో నిండి ఉంది. ఇది అవసరమైన అన్ని సమాచారాన్ని సులభంగా ప్రదర్శించే పూర్తి డిజిటల్ కన్సోల్‌ ఉంది. బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, కీలెస్ ఇగ్నిషన్, ఓవర్-ది-ఎయిర్ అప్‌డేట్లు వంటి ఫీచర్లు దీన్ని మరింత తెలివిగా చేస్తాయి. OTA అప్‌డేట్లతో, మీ స్కూటర్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఎల్లప్పుడూ తాజాగా ఉంటుంది. మీరు బజాజ్ చేతక్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా నావిగేషన్‌ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. మీ రైడ్ గణాంకాలను తనిఖీ చేయవచ్చు. ఈ ఫీచర్లన్నీ కలిసి మీ రోజువారీ రైడ్‌ను సులభతరం చేస్తాయి , ఆనందించదగినవిగా చేస్తాయి.

ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. రూ.22,000 తగ్గింపు తర్వాత, బజాజ్ చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రారంభ ధర ఇప్పుడు కేవలం రూ.1.23 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). అదనంగా, సులభమైన EMI ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, నెలవారీ వాయిదాలు నెలకు రూ.3,000 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఇది మధ్యతరగతి కొనుగోలుదారులకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను మరింత అందుబాటులోకి తెస్తుంది. ఓలా, ఏథర్, టీవీఎస్ వంటి బ్రాండ్‌లలో, బజాజ్ దూకుడు ధరల వ్యూహం మార్కెట్లో బలమైన ఆధిక్యాన్ని ఇస్తుంది.

