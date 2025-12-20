  • Menu
టెక్టాన్‌ నుంచి 7 సీటర్‌ ఎస్‌యూవీ వరకు: నిస్సాన్‌ నుంచి రాబోతున్న క్రేజీ కార్లు!

Highlights

భారత మార్కెట్‌లో పట్టు పెంచుకోవడానికి నిస్సాన్ ఇండియా భారీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. 2026–2027 మధ్యలో అప్‌డేటెడ్ మాగ్నైట్, టెక్టాన్ ఎస్‌యూవీ, గ్రావిటే 7 సీటర్ ఎంపీవీతో పాటు కొత్త 7 సీటర్ ఎస్‌యూవీని లాంచ్ చేయనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో తన ఉనికిని మరింత బలపర్చుకోవాలని నిస్సాన్ ఇండియా భారీ ప్రణాళికలు అమలు చేస్తోంది. వచ్చే రెండేళ్లలో ఏకంగా 4 కొత్త కార్లు మరియు అప్‌డేటెడ్ మోడళ్లను లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో 7 సీటర్ ఎంపీవీ, 7 సీటర్ ఎస్‌యూవీ ఉండటం విశేషం. అప్‌డేటెడ్ మాగ్నైట్ నుంచి మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ టెక్టాన్ వరకు నిస్సాన్ లైనప్ ఆటో ప్రేమికుల్లో ఆసక్తిని రేపుతోంది.

నిస్సాన్ ఇండియా ప్లాన్: గ్రావిటే నుంచి 7 సీటర్ ఎస్‌యూవీ వరకు

1. నిస్సాన్ మాగ్నైట్ 2026 – అప్‌డేటెడ్ వెర్షన్

నిస్సాన్ నుంచి రాబోతున్న తొలి ప్రధాన లాంచ్ అప్‌డేటెడ్ మాగ్నైట్.

  1. లాంచ్ టైమ్‌లైన్: 2026 ప్రారంభం
  2. డిజైన్, ఇంజిన్‌లో పెద్ద మార్పులు లేకపోయినా
  3. కొత్త అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్లు, టెక్ అప్‌డేట్స్
  4. తక్కువ బడ్జెట్‌లో స్టైలిష్ ఎస్‌యూవీ కోరుకునేవారికి మంచి ఎంపిక

ఇది రెనాల్ట్ కైగర్, మారుతి ఫ్రాంక్స్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.

2. నిస్సాన్ టెక్టాన్ – క్రెటాకు గట్టి పోటీ

మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్‌లో నిస్సాన్ తెస్తున్న కీలక మోడల్ నిస్సాన్ టెక్టాన్.

  1. ఆవిష్కరణ: 2026 ఫిబ్రవరి
  2. ప్లాట్‌ఫామ్: రెనాల్ట్ డస్టర్ ఆధారితం
  3. ఆధునిక డిజైన్, ప్రీమియం క్యాబిన్
  4. నిస్సాన్ పాట్రోల్ ప్రేరణతో స్టైలింగ్

ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా, టాటా సియెర్రా వంటి పాపులర్ ఎస్‌యూవీలకు నేరుగా పోటీ ఇవ్వనుంది.

3. నిస్సాన్ గ్రావిటే – కొత్త 7 సీటర్ ఎంపీవీ

ఫ్యామిలీ కార్ సెగ్మెంట్‌లోకి నిస్సాన్ అడుగుపెడుతోంది.

  1. మోడల్: నిస్సాన్ గ్రావిటే
  2. సీటింగ్: 7 సీటర్ ఎంపీవీ
  3. లాంచ్ అవకాశం: 2026 మార్చి
  4. విశాలమైన ఇంటీరియర్, ఆధునిక ఫీచర్లు

ఇది మారుతి సుజుకీ ఎర్టిగా, టయోటా ఇన్నోవా వంటి కార్లకు పోటీగా నిలవనుంది.

4. 2027లో కొత్త 7 సీటర్ ఎస్‌యూవీ

2027లో నిస్సాన్ మరో భారీ లాంచ్‌కు సిద్ధమవుతోంది.

  1. టెక్టాన్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఆధారంగా అభివృద్ధి
  2. పొడవైన వీల్‌బేస్, ఎక్కువ స్పేస్
  3. పెద్ద కుటుంబాల కోసం డిజైన్

ఈ ఎస్‌యూవీ టాటా సఫారీ, హ్యుందాయ్ అల్కాజార్ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.

నిస్సాన్ ఇండియా నెట్‌వర్క్ విస్తరణ

కేవలం కార్ల లాంచ్‌లకే పరిమితం కాకుండా,

  1. ప్రస్తుతం ఉన్న 150 డీలర్‌షిప్‌లను
  2. 2026 నాటికి 200కి,
  3. 2027 నాటికి 250కి పెంచాలని నిస్సాన్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

అలాగే సేల్స్, సర్వీస్ సిబ్బందిని 800 నుంచి 3,000 వరకు పెంచే ప్రణాళికలో ఉంది.

మొత్తంగా చూస్తే…

అప్‌డేటెడ్ మాగ్నైట్ నుంచి 7 సీటర్ ఎస్‌యూవీ వరకు నిస్సాన్ ఇండియా సిద్ధం చేస్తున్న ఈ లైనప్, భారత మార్కెట్‌లో కంపెనీకి కొత్త ఊపునిచ్చే అవకాశం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో నిస్సాన్ ఆటో రంగంలో మరింత బలమైన ఆటగాడిగా మారడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

