టెక్టాన్ నుంచి 7 సీటర్ ఎస్యూవీ వరకు: నిస్సాన్ నుంచి రాబోతున్న క్రేజీ కార్లు!
భారత మార్కెట్లో పట్టు పెంచుకోవడానికి నిస్సాన్ ఇండియా భారీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. 2026–2027 మధ్యలో అప్డేటెడ్ మాగ్నైట్, టెక్టాన్ ఎస్యూవీ, గ్రావిటే 7 సీటర్ ఎంపీవీతో పాటు కొత్త 7 సీటర్ ఎస్యూవీని లాంచ్ చేయనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో తన ఉనికిని మరింత బలపర్చుకోవాలని నిస్సాన్ ఇండియా భారీ ప్రణాళికలు అమలు చేస్తోంది. వచ్చే రెండేళ్లలో ఏకంగా 4 కొత్త కార్లు మరియు అప్డేటెడ్ మోడళ్లను లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో 7 సీటర్ ఎంపీవీ, 7 సీటర్ ఎస్యూవీ ఉండటం విశేషం. అప్డేటెడ్ మాగ్నైట్ నుంచి మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ టెక్టాన్ వరకు నిస్సాన్ లైనప్ ఆటో ప్రేమికుల్లో ఆసక్తిని రేపుతోంది.
నిస్సాన్ ఇండియా ప్లాన్: గ్రావిటే నుంచి 7 సీటర్ ఎస్యూవీ వరకు
1. నిస్సాన్ మాగ్నైట్ 2026 – అప్డేటెడ్ వెర్షన్
నిస్సాన్ నుంచి రాబోతున్న తొలి ప్రధాన లాంచ్ అప్డేటెడ్ మాగ్నైట్.
- లాంచ్ టైమ్లైన్: 2026 ప్రారంభం
- డిజైన్, ఇంజిన్లో పెద్ద మార్పులు లేకపోయినా
- కొత్త అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు, టెక్ అప్డేట్స్
- తక్కువ బడ్జెట్లో స్టైలిష్ ఎస్యూవీ కోరుకునేవారికి మంచి ఎంపిక
ఇది రెనాల్ట్ కైగర్, మారుతి ఫ్రాంక్స్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
2. నిస్సాన్ టెక్టాన్ – క్రెటాకు గట్టి పోటీ
మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో నిస్సాన్ తెస్తున్న కీలక మోడల్ నిస్సాన్ టెక్టాన్.
- ఆవిష్కరణ: 2026 ఫిబ్రవరి
- ప్లాట్ఫామ్: రెనాల్ట్ డస్టర్ ఆధారితం
- ఆధునిక డిజైన్, ప్రీమియం క్యాబిన్
- నిస్సాన్ పాట్రోల్ ప్రేరణతో స్టైలింగ్
ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా, టాటా సియెర్రా వంటి పాపులర్ ఎస్యూవీలకు నేరుగా పోటీ ఇవ్వనుంది.
3. నిస్సాన్ గ్రావిటే – కొత్త 7 సీటర్ ఎంపీవీ
ఫ్యామిలీ కార్ సెగ్మెంట్లోకి నిస్సాన్ అడుగుపెడుతోంది.
- మోడల్: నిస్సాన్ గ్రావిటే
- సీటింగ్: 7 సీటర్ ఎంపీవీ
- లాంచ్ అవకాశం: 2026 మార్చి
- విశాలమైన ఇంటీరియర్, ఆధునిక ఫీచర్లు
ఇది మారుతి సుజుకీ ఎర్టిగా, టయోటా ఇన్నోవా వంటి కార్లకు పోటీగా నిలవనుంది.
4. 2027లో కొత్త 7 సీటర్ ఎస్యూవీ
2027లో నిస్సాన్ మరో భారీ లాంచ్కు సిద్ధమవుతోంది.
- టెక్టాన్ ప్లాట్ఫామ్ ఆధారంగా అభివృద్ధి
- పొడవైన వీల్బేస్, ఎక్కువ స్పేస్
- పెద్ద కుటుంబాల కోసం డిజైన్
ఈ ఎస్యూవీ టాటా సఫారీ, హ్యుందాయ్ అల్కాజార్ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
నిస్సాన్ ఇండియా నెట్వర్క్ విస్తరణ
కేవలం కార్ల లాంచ్లకే పరిమితం కాకుండా,
- ప్రస్తుతం ఉన్న 150 డీలర్షిప్లను
- 2026 నాటికి 200కి,
- 2027 నాటికి 250కి పెంచాలని నిస్సాన్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అలాగే సేల్స్, సర్వీస్ సిబ్బందిని 800 నుంచి 3,000 వరకు పెంచే ప్రణాళికలో ఉంది.
మొత్తంగా చూస్తే…
అప్డేటెడ్ మాగ్నైట్ నుంచి 7 సీటర్ ఎస్యూవీ వరకు నిస్సాన్ ఇండియా సిద్ధం చేస్తున్న ఈ లైనప్, భారత మార్కెట్లో కంపెనీకి కొత్త ఊపునిచ్చే అవకాశం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో నిస్సాన్ ఆటో రంగంలో మరింత బలమైన ఆటగాడిగా మారడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.