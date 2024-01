Best Car: సెల్టోస్ నుంచి గ్రాండ్ విటారా వరకు.. తక్కువ ధరలో, అధిక మైలేజీ ఇచ్చే కార్ ఏదో తెలుసా?

Seltos Vs Grand Vitara Vs Hyryder Vs Creta: 2024 హ్యుందాయ్ క్రెటా ప్రారంభించింది. క్రెటా ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌లో హ్యుందాయ్ అనేక నవీకరణలను చేసింది. దీనితో పాటు, అనేక కొత్త ఫీచర్లు కూడా జోడించబడ్డాయి. క్రెటా తన విభాగంలో ముందంజలో ఉంది. కానీ, ఈ మధ్యకాలంలో, క్రెటాకు సవాలు విసిరేందుకు ప్రయత్నించిన అనేక కొత్త మోడల్స్ మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. వాటి ముందు, క్రెటా కొంత కాలం చెల్లినదిగా కనిపించడం ప్రారంభించింది. సరే, ఇప్పుడు కొత్త అవతార్‌లో, క్రెటా మళ్లీ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. మార్కెట్లో ఇది కియా సెల్టోస్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, టయోటా హైరైడర్, స్కోడా కుషాక్ వంటి SUVలతో పోటీపడుతుంది. వీటన్నింటి ధరల గురించి తెలుసుకుందాం.



కియా సెల్టోస్ ధర రూ. 10.90 లక్షల నుంచి మొదలై రూ. 20.30 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది. దీని ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్ గతేడాది లాంచ్ చేయబడింది. ఇది మూడు ట్రిమ్‌లలో వస్తుంది - టెక్ లైన్ (HT), GT లైన్, X-లైన్, వీటిలో అనేక సబ్ వేరియంట్‌లు కూడా ఉన్నాయి.



మారుతి గ్రాండ్ విటారా ధర రూ. 10.70 లక్షల నుంచి రూ. 19.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. ఇది సిగ్మా, డెల్టా, జీటా, జీటా+, ఆల్ఫా, ఆల్ఫా+ ట్రిమ్‌లలో అందుబాటులో ఉంది. బలమైన హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్ ఎంపిక Zeta Plus, Alpha Plus వేరియంట్‌లలో అందుబాటులో ఉంది.



టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ ధర రూ. 10.73 లక్షల నుంచి రూ. 19.74 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. ఇది నాలుగు ట్రిమ్‌లలో వస్తుంది - E, S, G, V. ఇందులో ఏడు మోనోటోన్, నాలుగు డ్యూయల్ టోన్ కలర్ ఆప్షన్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గ్రాండ్ విటారా దీని ఆధారంగా రూపొందించిన కారు.



స్కోడా కుషాక్ ధర రూ. 11.89 లక్షల నుంచి రూ. 20.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. ఇది యాక్టివ్, యాంబిషన్, స్టైల్ అనే మూడు ట్రిమ్‌లలో వస్తుంది. కొన్ని ప్రత్యేక సంచికలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.



హ్యుందాయ్ క్రెటా ఫేస్‌లిఫ్ట్ ప్రారంభ ధర రూ. 10,99,900. ఇది టాప్ వేరియంట్ కోసం రూ. 19,99,900కి చేరుకుంది. ఈ ధరలు ఎక్స్-షోరూమ్, పరిచయమైనవి.



ఈ ధరలను పరిశీలిస్తే, మారుతి గ్రాండ్ విటారా ప్రారంభ ధర అన్నింటి కంటే తక్కువగా ఉంది. గ్రాండ్ విటారా 3 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ మైల్డ్-హైబ్రిడ్, 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ ఇంజన్ ఆప్షన్‌లలో అందుబాటులో ఉంది. CNG కిట్ ఎంపిక దాని 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ (నాన్-హైబ్రిడ్) ఇంజన్‌తో కూడా అందుబాటులో ఉంది.