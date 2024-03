Two Wheelers will Launch in 2024: ప్రజలు బైక్ లేదా స్కూటర్‌ని కొనుగోలు చేయాలని భావించినప్పుడల్లా, తాజా ఉత్పత్తులు వారిని ఆకర్షిస్తుంటాయి. 2024 సంవత్సరంలో కూడా అనేక ద్విచక్ర వాహనాలు మార్కెట్లోకి విడుదల కానున్నాయి. ద్విచక్ర వాహన కొనుగోలుదారులకు ఈ సంవత్సరం గొప్ప సంవత్సరంగా రుజువు కానుంది. ఈ ఏడాది అనేక కొత్త ద్విచక్ర వాహనాలు మార్కెట్లోకి విడుదల కానున్నాయి.

KTM 490 డ్యూక్: KTM 490 డ్యూక్ ఒక స్పోర్ట్స్ బైక్. దీని ప్రారంభం ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లో జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ బైక్‌లో 490 సీసీ ఇంజన్ ఉండవచ్చు. KTM ఈ మోడల్ ధర సుమారు రూ. 3.5 లక్షలు ఉండవచ్చు.



హోండా యాక్టివా 7G: హోండా యాక్టివా కొత్త మోడల్ మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ మోడల్‌లో 110 సీసీ ఇంజన్ ఉంది. హోండా యాక్టివా 7G ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 15న విడుదల కానుంది. ఈ మోడల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.80 వేల నుంచి రూ.90 వేల వరకు ఉంటుంది.



యమహా ఎక్స్‌ఎస్‌ఆర్ 155: యమహా కొత్త బైక్ ఈ ఏడాది చివర్లో మార్కెట్లోకి రానుంది. ఈ బైక్‌లో 155 సీసీ ఇంజన్ ఉంది. ఈ బైక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.4 లక్షల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ మోడల్‌ను ఈ ఏడాది చివరిలో డిసెంబర్‌లో విడుదల చేయవచ్చు.



కవాసకి Z400: ఈ మోడల్‌ను ఈ ఏడాది నవంబర్‌లో కూడా లాంచ్ చేయవచ్చు. ఈ బైక్ ధర దాదాపు రూ.4 లక్షలు ఉండవచ్చు.



బెనెల్లీ TNT 300: బెనెల్లీ ఈ మోడల్‌లో 300 cc ఇంజన్ ఉండవచ్చు. ఈ ఏడాది నవంబర్‌లో ఈ మోడల్ మార్కెట్లోకి రావచ్చు. ఈ బైక్ ధర రూ. 2.99 లక్షల నుంచి రూ. 3.5 లక్షల మధ్య ఉండవచ్చు.