Hyundai i20: హ్యుందాయ్ i20 బేస్ వేరియంట్.. రూ. 2 లక్షలు కడితే ఇంటికి!
Hyundai i20: ప్రముఖ ఆటోమేకర్లలో ఒకటైన హ్యుందాయ్ మోటార్స్ కార్లకు మార్కెట్ లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. తయారీదారు హ్యుందాయ్ i20ని ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో విక్రయిస్తోంది. మీరు దాని బేస్ వేరియంట్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే రూ. 200,000 డౌన్ పేమెంట్ కట్టి ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు. హ్యుందాయ్ ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ ఆఫరింగ్, హ్యుందాయ్ i20, అనేక వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 6.87 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఢిల్లీలో, i20 ధర సుమారు రూ. 62,000 (RTO) రూ. 42,000 (భీమా). i20 ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 6.87 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). దాని ఆన్-రోడ్ ధర అప్పుడు రూ. 7.92 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
మీరు ఈ కారు బేస్ వేరియంట్ను కొనుగోలు చేస్తే, బ్యాంక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు మాత్రమే ఫైనాన్స్ చేస్తుంది. కాబట్టి, రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత, మీరు బ్యాంకు నుండి సుమారు రూ. 5.92 లక్షలు ఫైనాన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్యాంక్ మీకు ఏడు సంవత్సరాల పాటు 9% వడ్డీకి రూ. 5.92 లక్షలు అప్పుగా ఇస్తే, మీరు తదుపరి ఏడు సంవత్సరాలకు నెలకు రూ. 9,520 EMI మాత్రమే చెల్లించాలి.
మీరు 9% వడ్డీ రేటుతో ఏడు సంవత్సరాల పాటు రూ. 5.92 లక్షలకు బ్యాంకు నుండి కారు రుణం తీసుకుంటే, మీరు ఏడు సంవత్సరాల పాటు నెలకు రూ. 9,520 EMI చెల్లించాలి. కాబట్టి, ఏడు సంవత్సరాలలో, మీరు హ్యుందాయ్ i20 బేస్ వేరియంట్ కోసం సుమారు రూ. 2.07 లక్షల వడ్డీని చెల్లిస్తారు. ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్-రోడ్, వడ్డీతో సహా మొత్తం ఖర్చు సుమారు రూ. 9.99 లక్షలు అవుతుంది.