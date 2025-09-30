AVAS System for Electric Vehicles: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఇకపై రోడ్డుపై 'నిశ్శబ్దంగా' ఉండవు.. సరికొత్త సిస్టమ్తో వచ్చేస్తున్నాయ్..!
AVAS System for Electric Vehicles: పాదచారులకు, ఇతర రోడ్డు వినియోగదారులకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVలు) సురక్షితమైనవిగా మార్చే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పెద్ద అడుగు వేసింది. రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (MoRTH) అకౌస్టిక్ వెహికల్ అలర్ట్ సిస్టమ్ (AVAS) తప్పనిసరి వాడకాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ వ్యవస్థ ఏమిటి? ఇది ప్రజలకు భద్రతను ఎలా అందిస్తుందో అన్వేషిద్దాం.
ప్రతిపాదన ఏమిటి?
ముసాయిదా నోటిఫికేషన్లో ప్రతిపాదించిన నియమం ప్రకారం, అక్టోబర్ 1, 2026 నుండి ప్రారంభించిన అన్ని కొత్త ప్రయాణీకుల, సరుకు రవాణా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు AVAS వ్యవస్థను కలిగి ఉండాలి, అయితే ఇప్పటికే ఉత్పత్తిలో ఉన్న మోడళ్లు అక్టోబర్ 1, 2027 నాటికి దీనిని పాటించాలి.
AVAS ఎందుకు అవసరం?
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు AVAS చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు సాంప్రదాయ ఇంజిన్ వాహనాల కంటే చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉంటాయి. ఇది పాదచారులు, ద్విచక్ర వాహనదారులు సహా ప్రతి ఒక్కరికీ రోడ్డు భద్రతను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ చర్య ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీని స్వీకరించడాన్ని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా రహదారి భద్రతను కూడా మెరుగుపరుస్తుందని ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తుంది.
MoRTH నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, M మరియు N వర్గాలలోని విద్యుదీకరించబడిన వాహనాలు అక్టోబర్ 1, 2026 నుండి కొత్త మోడళ్లకు మరియు అక్టోబర్ 1, 2027 నుండి ఉన్న మోడళ్లకు AVASతో అందుబాటులో ఉంటాయి. M వర్గం ప్రయాణీకుల వాహనాలను సూచిస్తుంది, అయితే N వర్గం సరుకు రవాణా వాహనాలను సూచిస్తుంది. దీని అర్థం ఎలక్ట్రిక్ కార్లు, బస్సులు, వ్యాన్లు మరియు ట్రక్కులు అన్నీ తప్పనిసరిగా AVASతో అమర్చబడి ఉండాలి. అయితే, ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలు, త్రిచక్ర వాహనాలు మరియు ఇ-రిక్షాలు ప్రస్తుతం మినహాయించబడ్డాయి.
ఈ AVAS వ్యవస్థ ఎలా పని చేస్తుంది?
వాహనం గంటకు 20 కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ వ్యవస్థ ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, తద్వారా పాదచారులు, సైక్లిస్టులు , ఇతర రహదారి వినియోగదారులు సమీపించే వాహనం గురించి తెలుసుకుని సురక్షితంగా ఉండగలరు. 20 కి.మీ/గం కంటే తక్కువ వేగంతో వాహనం రివర్స్ చేస్తున్నప్పుడు సిస్టమ్ స్వయంచాలకంగా సక్రియం అవుతుంది. అధిక వేగంతో నడిచేటప్పుడు, టైర్లు, గాలి శబ్దం కారణంగా వ్యవస్థ ఆగిపోతుంది.
గ్లోబల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమి చెబుతుంది?
గ్లోబల్ నివేదికలు కూడా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు తక్కువ వేగంతో నడిచేటప్పుడు పాదచారులకు ఎక్కువ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తాయని సూచిస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు సాంప్రదాయ ఇంజిన్లకు బదులుగా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లను ఉపయోగిస్తాయి కాబట్టి, వాహనం తక్కువ వేగంతో దాదాపు శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేయదు, దీనివల్ల పాదచారులు, ద్విచక్ర వాహనదారులు వెనుక నుండి లేదా సమీపంలో నుండి తమ వద్దకు వచ్చే నాలుగు చక్రాల వాహనం గురించి తెలియకుండా పోతుంది.
US డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నివేదిక ప్రకారం, ఎలక్ట్రిక్ కార్లు పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ కార్ల కంటే పాదచారులకు 20 శాతం ఎక్కువ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తాయి మరియు తక్కువ వేగంతో 50 శాతం ఎక్కువ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తాయి. AVAS ఇప్పటికే US, జపాన్, యూరప్లో తప్పనిసరి, ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా తప్పనిసరి కానుంది.
ఈ కార్లలో ఇప్పటికే AVAS ఉంది
భారతదేశంలోని కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఇప్పటికే AVAS వ్యవస్థలతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో MG కామెట్, టాటా కర్వ్ EV, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ వంటి నమూనాలు ఉన్నాయి. మహీంద్రా ఇటీవల ప్రారంభించిన XEV 9e, BE 6 (గతంలో BE 6e) కూడా ఈ సాంకేతికతతో వస్తాయి, ఇది పాదచారులు, ద్విచక్ర వాహనదారుల భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది.
ఇతర ప్రతిపాదిత మార్పులు
AVAS నిబంధనతో పాటు, కార్లు, క్వాడ్రిసైకిళ్లు, కొన్ని త్రిచక్ర వాహనాలు వంటి ట్యూబ్లెస్ టైర్లు కలిగిన వాహనాలకు తప్పనిసరి స్పేర్ టైర్ అవసరాన్ని తొలగించాలని కూడా ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. ఈ నిబంధన ఖరారు అయిన తర్వాత, కార్ల తయారీదారులు 2026 నుండి కొత్త మోడళ్లలో AVASను అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది, అయితే ఇప్పటికే ఉత్పత్తిలో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు 2027 నాటికి పాటించాల్సి ఉంటుంది.