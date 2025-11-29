  • Menu
Ev Sales: ఓలా స్కూటర్లకు ఝలక్.. దూసుకుపోయిన బజాజ్, టీవీఎస్, ఏథర్‌..!

Ev Sales: ఓలా స్కూటర్లకు ఝలక్.. దూసుకుపోయిన బజాజ్, టీవీఎస్, ఏథర్‌..!
Highlights

Ev Sales: దేశంలో ఇంధన ధరలు పెరగడం వల్ల ప్రజలు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కొనడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

Ev Sales: దేశంలో ఇంధన ధరలు పెరగడం వల్ల ప్రజలు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కొనడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. గత ఏడాది కాలంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అమ్మకాలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ నవంబర్‌లో భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన (EV 2W) విభాగం మంచి లాభాలను ఆర్జించింది. ఈసారి, టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్లో తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. మరోవైపు, హీరో మోటోకార్ప్ విడా ఈవీ ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ను అధిగమించింది.

వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రకారం, టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ తన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అమ్మకాలతో 26శాతం మార్కెట్ వాటాను స్వాధీనం చేసుకుంది, 27,382 యూనిట్ల టీవీఎస్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను నమోదు చేసింది. బజాజ్ ఆటో 23,097 యూనిట్లతో (21.9శాతం వాటా) రెండవ స్థానంలో ఉంది, దీనికి చేతక్ స్కూటర్లు నాయకత్వం వహిస్తున్నాయి.

ఏథర్ ఎనర్జీ 18,356 యూనిట్లతో (17.4శాతం వాటా) మూడవ స్థానంలో ఉంది, హీరో మోటోకార్ప్ విడా బ్రాండ్ ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ను అధిగమించి 10,579 యూనిట్లతో (10శాతం వాటా) నాల్గవ స్థానానికి చేరుకుంది, ఎందుకంటే ఓలా 7,567 యూనిట్లకు (7.2శాతం వాటా) పడిపోయింది. కొత్త ఈవీ బ్రాండ్ ఆంపియర్ ఎలక్ట్రిక్ 5,360 యూనిట్లను విక్రయించింది, తరువాత బిగాస్ 2,410 యూనిట్లతో, రివర్ 1,612 యూనిట్లతో ఉన్నాయి. ఎమర్జింగ్ బ్రాండ్లు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ విభాగంలో మంచి లాభాలను చూస్తున్నాయి. రాబోయే సంవత్సరాల్లో వారు మరిన్ని అమ్మకాల మైలురాళ్లను సాధిస్తారని భావిస్తున్నారు.

ఒకప్పుడు భారతీయ ఈవీ ద్విచక్ర వాహన విభాగంలో ఆధిపత్యం చెలాయించిన, క్రమం తప్పకుండా చార్టులలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఓలా ఇప్పుడు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. పెరుగుతున్న పోటీ, కార్యాచరణ సవాళ్లు, సర్వీస్ సంబంధించి పెరిగిన కస్టమర్ ఫిర్యాదులు ఓలాను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అక్టోబర్‌లో, బజాజ్ ఆటో భారత ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్‌లో అగ్రస్థానంలో ఉంది, తరువాత టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ, అథర్ ఎనర్జీ ఉన్నాయి. వాహన్ డేటా ప్రకారం, మొత్తం పరిశ్రమ అమ్మకాలు మిశ్రమ ధోరణిని ప్రతిబింబించాయి, అనేక బ్రాండ్లు సంవత్సరానికి బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేయగా, ఓలాతో సహా కొన్ని బ్రాండ్లు క్షీణించాయి.

అక్టోబర్‌లో బజాజ్ ఆటో 31,168 యూనిట్ల అమ్మకాలతో ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన తయారీదారులలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. టీవీఎస్ మోటార్ 29,484 యూనిట్లతో రెండవ స్థానంలో ఉండగా, ఏథర్ ఎనర్జీ 28,061 యూనిట్ల అమ్మకాలతో మూడవ స్థానంలో ఉంది. అక్టోబర్‌లో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ అమ్మకాలలో 4వ స్థానానికి పడిపోయింది, 16,034 యూనిట్లను విక్రయించింది, ఇది 2024 అక్టోబర్‌లో అమ్ముడైన 41,843 యూనిట్లతో పోలిస్తే 62శాతం వార్షిక క్షీణతను ప్రతిబింబిస్తుంది. టాప్ 10 ఎలక్ట్రిక్ వాహన కంపెనీలలో ఇది అతిపెద్ద వార్షిక క్షీణత.

