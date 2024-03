Maruti Grand Vitara: మారుతి గ్రాండ్ విటారాను ఇంటికి తెచ్చుకోవాలని భావిస్తున్న కస్టమర్లకు శుభవార్త. ప్రస్తుతం, టొయోటా హెయిరైడర్‌తో పోటీ పడుతున్న ఈ కారుపై మారుతీ సంస్థ రూ.80,000 వరకు భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది. ఈ ప్రయోజనాలు నగదు తగ్గింపు, ఎక్సేంజ్ బోనస్ రూపంలో అందించనుంది. ఈ ఆఫర్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఈ నెలలో, గ్రాండ్ విటారా బలమైన హైబ్రిడ్ వేరియంట్‌లపై గరిష్టంగా రూ. 80,000 వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. వీటిలో రూ. 30,000 వరకు నగదు తగ్గింపు, రూ. 50,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ ఉన్నాయి. మరోవైపు, మిడ్-హైబ్రిడ్ వేరియంట్లపై రూ.25,000 వరకు నగదు తగ్గింపు, రూ.30,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ ఇస్తోంది.



పైన పేర్కొన్న ఆఫర్‌లు ఈ నెల పొడవునా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవి లొకేషన్, డీలర్‌షిప్, వేరియంట్, రంగు, ఇంజిన్, ఇతర అంశాలను బట్టి మారవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం కోసం మీరు మీ సమీప డీలర్‌షిప్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

గత నెలలో ఈ SUV ధర రూ. 10,000 పెరిగింది. Delta Smart Hybrid AT, Zeta Smart Hybrid AT, Alpha Smart Hybrid AT, Alpha Dual-Tone Smart Hybrid AT ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేనప్పటికీ, అన్ని ఇతర వేరియంట్‌ల ధర రూ. 10,000 వరకు పెరిగాయి.