Citroen Basalt X: కొత్తగా సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ X.. ఈరోజే లాంచ్.. బ్లాక్ థీమ్ అదిరింది..!

Citroen Basalt X: ఫ్రెంచ్ కార్ల కంపెనీ సిట్రోయెన్ భారతదేశంలో తన మోడళ్లను నిరంతరం అప్డేట్ చేస్తోంది. ఈ ఎపిసోడ్లో కంపెనీ ఇప్పుడు దాని ఎస్యూవీ-కూపే, సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ X కొత్త వేరియంట్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ప్రస్తుత బసాల్ట్ ప్రత్యేక ఎడిషన్ అవుతుంది, దీనిలో స్టైలింగ్, ఫీచర్లు రెండింటిలోనూ అనేక ప్రత్యేక అప్డేట్లు కనిపిస్తాయి. కంపెనీ దీనిని ఈరోజు సెప్టెంబర్ 5న మార్కెట్లో విడుదల చేయబోతోంది. అయితే, దీని కోసం బుకింగ్ కూడా ప్రారంభమైంది.
Citroen Basalt X Specifications
సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ X అతిపెద్ద ఆకర్షణ దాని పూర్తి-నలుపు బాహ్య థీమ్. మాట్టే బ్లాక్ పెయింట్ దీనికి మరింత ప్రీమియం, స్పోర్టీ లుక్ ఇస్తుంది. అలాగే 16-అంగుళాల డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్, LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్లైట్లు, చుట్టబడిన LED టెయిల్లైట్లు , వాలుగా ఉండే రూఫ్లైన్ ఉంది, ఇది ఇతర కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీల నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది.
క్యాబిన్ లోపల మీరు డ్యూయల్-టోన్ బ్లాక్, బ్రౌన్ థీమ్ను కనుగొంటారు. దీనితో పాటు, క్యాబిన్లో లెదర్ లాంటి సీట్ అప్హోల్స్టరీ, యాంబియంట్ లైటింగ్ ఇవ్వవచ్చు, ఇది డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని మరింత విలాసవంతంగా చేస్తుంది. వెనుక సీటుకు కప్ హోల్డర్తో కూడిన సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్ కూడా జోడించబడింది, ఇది సాధారణ బసాల్ట్లో అందుబాటులో లేదు. దీనితో పాటు, 3-స్పోక్ స్టీరింగ్, క్రోమ్ యాసలు వంటి స్టైలింగ్ వివరాలను పాత మోడల్ నుండి తీసుకున్నారు.
బసాల్ట్ X లోని ఫీచర్ల జాబితా కూడా చాలా ఆకట్టుకుంటుంది. దీనిలో 10.2-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 7-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, 6-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్, వెనుక వెంట్స్తో ఆటో ఏసీ, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉంటాయి. అయితే, ఇందులో సన్రూఫ్ అందుబాటులో ఉండదు. భద్రత కోసం 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు (స్టాండర్డ్), TPMS, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్లు వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీనితో పాటు, కంపెనీ దీనిని 360-డిగ్రీ కెమెరాతో కూడా అందించగలదు, అయితే ఇది ఆప్షనల్ ఫీచర్.
సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ X 1.2 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్తో మాత్రమే అందించారు. ఈ ఇంజిన్ 108బీహెచ్పీ పవర్, 190ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంపికను కలిగి ఉంటుంది. ఇది రెగ్యులర్ మోడల్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్న పవర్ట్రెయిన్, కానీ ట్యూనింగ్, పనితీరు మరింత ప్రీమియంగా ఉంటుంది.
Citroen Basalt X Price
ధర గురించి చెప్పాలంటే, సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ X శ్రేణి సాధారణ బసాల్ట్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం, బసాల్ట్ ధరలు రూ. 8.32 లక్షల నుండి రూ. 14.10 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి (ఎక్స్-షోరూమ్). కొత్త వేరియంట్ ధరలు దీని కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. భారతదేశంలో, ఇది టాటా కర్వ్తో నేరుగా పోటీపడుతుంది, అయితే ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, ఇటీవల ప్రారంభించబడిన మారుతి విక్టోరిస్ వంటి ఎస్యూవీలతో పోటీపడుతుంది.