Citroen Aircross X Launched: సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ X.. స్టన్నింగ్ లుక్స్, AI- ఎనేబుల్డ్ ఫీచర్లు..!
Citroen Aircross X Launched: సి3, బసాల్ట్ తర్వాత, సిట్రోయెన్ ఇండియా తన ఎయిర్క్రాస్ వేరియంట్ లైనప్ను అప్డేట్ చేసింది. కంపెనీ తన పేరుకు 'X'ని జోడించింది, మెరుగైన ఫీచర్లను జోడించింది. మొత్తం శ్రేణిలో ధరలను తగ్గించింది. ప్రామాణిక సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ ధర ఇప్పుడు రూ.8.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్), ఎయిర్క్రాస్ X శ్రేణి రూ.9.77 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. గతంలో, కంపెనీ రూ.11,000 టోకెన్ మొత్తంతో కారు కోసం ప్రీ-బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. ఈ కారు అనేక కొత్త ఫీచర్లు, తాజా డిజైన్ అంశాలతో వస్తుంది. భారతదేశంలో, ఇది మారుతి గ్రాండ్ విటారా, మారుతి విక్టోరిస్, హోండా ఎలివేట్, హ్యుందాయ్ క్రెటా మరియు కియా సెల్టోస్ వంటి మోడళ్లతో పోటీ పడనుంది.
సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ భారత మార్కెట్లో రెండు పెట్రోల్ ఇంజన్ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉంది. యాంత్రిక మార్పులు లేవు. అదే ఇంజిన్లు ఎస్యూవీలో అందించారు. ఇది 1.2L నేచురల్లీ-ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ (81 bhp, 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్), 1.2L టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ (108 bhp, 6-స్పీడ్ మాన్యువల్/టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్)తో అందుబాటులో ఉంటుంది. సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ క్రాష్ టెస్ట్లలో, ముఖ్యంగా వయోజన ప్రయాణీకుల భద్రత పరంగా అసాధారణంగా బాగా పనిచేసింది. ఈ 5-స్టార్ రేటింగ్ ఎస్యూవీ ఫ్రంటల్, సైడ్ ఢీకొన్నప్పుడు క్యాబిన్ను సురక్షితంగా ఉంచడానికి బాగా రూపొందించబడిందని హామీ ఇస్తుంది.
ఎయిర్క్రాస్ ఎస్యూవీ భారతీయ మార్కెట్లో 40 కంటే ఎక్కువ భద్రతా ఫీచర్లతో వస్తుంది, వీటిలో చాలా వరకు అన్ని వేరియంట్లలో ప్రామాణికమైనవి. ఇందులో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకర్లు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, అన్ని సీట్లకు మూడు-పాయింట్ సీట్బెల్ట్లు ఉన్నాయి.
సిట్రోయెన్ ఇండియా బిజినెస్ హెడ్ కుమార్ ప్రియేష్ ఈ రేటింగ్ పట్ల తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, ఎయిర్క్రాస్ "స్మార్ట్, సేఫ్ మొబిలిటీ" పట్ల వారి నిబద్ధతకు ఒక ధైర్యమైన నిదర్శనమని అన్నారు. ఎయిర్క్రాస్ 5 స్టార్ రేటింగ్ కేవలం ఎయిర్బ్యాగ్ల వల్ల మాత్రమే కాదు, దాని దృఢమైన నిర్మాణం వల్ల కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఎస్యూవీని నిర్మించడానికి హై-స్ట్రెంగ్త్ స్టీల్, అడ్వాన్స్డ్ హై స్ట్రెంత్ స్టీల్ (AHSS), అల్ట్రా హై స్ట్రెంత్ స్టీల్ (UHSS) ఉపయోగించారు.
ఈ ఎస్యూవీ లోపలి భాగం మరింత ప్రీమియంగా మారింది. ఇది కొత్త లెదర్-రాప్డ్ డాష్బోర్డ్, సాఫ్ట్-టచ్ మెటీరియల్స్, డ్యూయల్-టోన్ థీమ్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్, వైట్ యాంబియంట్ లైటింగ్, LED ఫాగ్ ల్యాంప్లు, ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM, లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ, కస్టమైజ్డ్ 360-డిగ్రీ కెమెరా ఉన్నాయి. సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ X సిట్రోయెన్ కొత్త CARA ఇన్-కార్ AI అసిస్టెంట్ను కూడా ఉంది. ఇది 52 భాషలలో వాయిస్ కమాండ్లను అర్థం చేసుకోగలదు. ఉత్తమ నావిగేషన్ రూట్, సమీప ఇంధన పంపు, మీ గమ్యస్థానానికి ఖాళీ చేయడానికి దూరం వంటి అధునాతన డేటాను మీకు అందిస్తుంది, ఇది చాలా అధునాతనమైనది.