Citroen Aircross Facelift: సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ కొత్త ఎస్యూవీ.. ఫీచర్లు, లుక్ అంతా మారిపోయింది..!
Citroen Aircross Facelift: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ సిట్రోయెన్ తన ఎయిర్క్రాస్ ఎస్యూవీని కొత్త లుక్, కొత్త ఫీచర్లతో మార్కెట్లో తిరిగి లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. లాంచ్కు ముందు, దాని అప్డేటెడ్ మోడల్ పరీక్ష సమయంలో రోడ్డుపై నడుస్తున్నట్లు కనిపించింది, ఇది దాని రాకపై సందడిని పెంచింది. ఎస్యూవీ ఎక్స్టీరియర్ భాగం స్వల్పంగా మారిపోయింది. కారు క్యాబిన్లో మరిన్ని మార్పులు కనిపిస్తాయి. అయితే, కారు పవర్ట్రెయిన్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండే అవకాశం లేదు. రాబోయే ఎస్యూవీ సాధ్యమయ్యే ఫీచర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Citroen Aircross Facelift Features
అనేక హైటెక్, కంఫర్ట్ ఫీచర్లను ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసిన ఎయిర్క్రాస్కి జోడించవచ్చు. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ఎస్యూవీ ముందు వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పెద్ద 10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, వైర్లెస్ ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోలకు మద్దతు పొందే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, దాదాపు 40 కనెక్ట్ చేసిన ఫీచర్లను కూడా చేర్చవచ్చు.
Citroen Aircross Facelift Engine
మనం పవర్ట్రెయిన్ గురించి మాట్లాడితే, దానిలో ఎటువంటి మార్పును ఆశించలేము. మునుపటిలాగే, ఇందులో 1.2 లీటర్ నేచురల్ పెట్రోల్ ఇంజన్, 1.2 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజన్ ఉంటుంది. నేచురల్ ఇంజిన్ 82 బీహెచ్పి శక్తిని ఇస్తుండగా, టర్బో ఇంజిన్ 110 బీహెచ్పి శక్తితో వస్తుంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ రెండూ ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ ఎస్యూవీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.25 లక్షల నుండి రూ. 14.50 లక్షల మధ్య ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అయితే దీని ఎంట్రీ ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి జరిగే అవకాశం ఉంది.