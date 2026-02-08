  • Menu
Home  > ఆటోమొబైల్

AutoFlight V5000 Matrix ఆకాశంలో ‘చైనీస్’ విన్యాసం.. గాలిలో దూసుకెళ్లే ‘మ్యాట్రిక్స్’ వచ్చేసింది..!

AutoFlight V5000 Matrix
x

AutoFlight V5000 Matrix ఆకాశంలో ‘చైనీస్’ విన్యాసం.. గాలిలో దూసుకెళ్లే ‘మ్యాట్రిక్స్’ వచ్చేసింది..!

Highlights

AutoFlight V5000 Matrix: టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో డ్రాగన్ కంట్రీ చైనా మరోసారి తన సత్తా చాటింది.

AutoFlight V5000 Matrix: టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో డ్రాగన్ కంట్రీ చైనా మరోసారి తన సత్తా చాటింది. రోడ్ల మీద ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెడుతూ, గాలిలో ప్రయాణించే అద్భుతమైన ఫ్లయింగ్ కార్ ‘వీ5000 మ్యాట్రిక్స్’ను ఆటోఫ్లైట్ సంస్థ విజయవంతంగా పరీక్షించింది. ఇది కేవలం ఒక ప్రయోగం మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్తు రవాణా వ్యవస్థలో రాబోతున్న పెను మార్పులకు సంకేతం. అధునాతన ఫీచర్లతో రూపొందిన ఈ ఎగిరే కారు, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో టెక్ లవర్స్‌ను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

ఈ వీ5000 మ్యాట్రిక్స్ విశేషాలను పరిశీలిస్తే, ఇది పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ వర్టికల్ టేకాఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్ (eVTOL) సాంకేతికతతో పనిచేస్తుంది. అంటే విమానంలా రన్‌వే అవసరం లేకుండా, హెలికాప్టర్‌లా నిలువుగా పైకి లేచి, మళ్లీ అంతే సురక్షితంగా కిందకు దిగుతుంది. దీనివల్ల నగరాల్లోని రద్దీ ప్రాంతాల్లో కూడా సులభంగా ప్రయాణించే వీలుంటుంది. పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని చేయకుండా, శబ్దం లేకుండా ప్రయాణించడం దీని మరో ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు.

సామర్థ్యం విషయంలోనూ ఈ ఎగిరే కారు ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే వందల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించేలా దీని బ్యాటరీ వ్యవస్థను రూపొందించారు. గరిష్టంగా ఐదు వందల కిలోల బరువును మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. కేవలం మనుషుల ప్రయాణానికే కాకుండా, అత్యవసర సమయాల్లో వైద్య సాయం అందించడానికి, కార్గో సేవలకు కూడా దీనిని ఉపయోగించుకోవచ్చని కంపెనీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. వేగవంతమైన ప్రయాణం కోరుకునే నేటి తరానికి ఇది ఒక వరంలా మారనుంది.

ముఖ్యంగా భద్రత విషయంలో ఆటోఫ్లైట్ సంస్థ రాజీ పడకుండా అత్యాధునిక సెన్సార్లు, అటానమస్ ఫ్లైట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్‌ను ఇందులో అమర్చింది. ఏదైనా సాంకేతిక లోపం తలెత్తినా ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ఉండేలా మల్టిపుల్ బ్యాకప్ సిస్టమ్స్ దీని సొంతం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో నడిచే ఈ వాహనం, గాలిలో అడ్డంకులను ముందే గుర్తించి తన మార్గాన్ని మార్చుకోగలదు. ఇది డ్రైవర్ అవసరం లేని స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన వాహనం కావడం విశేషం.

ఫ్లయింగ్ కార్ల యుగం ఎంతో దూరంలో లేదని ఈ ప్రయోగం నిరూపించింది. రాబోయే రోజుల్లో కమర్షియల్ సర్వీసులు ప్రారంభమైతే, ఆఫీసులకు వెళ్లేవారు ట్రాఫిక్‌లో గంటల కొద్దీ వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు. చైనా చేస్తున్న ఇటువంటి ప్రయోగాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర దేశాల్లో కూడా పోటీని పెంచుతున్నాయి. మొత్తానికి ఆకాశంలో విహరిస్తూ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలనే సామాన్యుడి కల నిజమయ్యే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick