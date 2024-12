Cheapest Bikes In India: ఇండియాలో అత్యంత చౌకైన, అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ ఇదే.. త్వరగా కొనేయండి

Cheap and best Bikes In India: భారత మార్కెట్‌లో ఎన్నో అద్భుతమైన బైక్స్ ఉన్నాయి. ఈ మోటార్ సైకిళ్ల ధర వేల నుంచి లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటుంది. మార్కెట్‌లో చాలా మోడల్‌ బైకులు విభిన్న రకాల కస్టమర్ల కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని బైకుల ధరలు మిగతా వాటితో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే ఈ బైక్‌లు మంచి మైలేజీని కూడా ఇస్తాయి. ప్రజలు తమ రోజువారీ పనులకు ఈ బైక్‌లను ఉపయోగిస్తారు. తక్కువ ధర, ఎక్కువ మైలేజీని ఇచ్చే మోటార్‌సైకిళ్ల జాబితాలో హీరో నుండి హోండా వరకు పలు రకాల మోడల్ బైక్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ బైక్‌ల ధర ఎంత, ఏ బైక్ బెస్ట్ పర్ఫామెన్స్ ఇస్తుందో తెలుసుకుందాం.

హీరో స్ప్లెండర్

హీరో స్ప్లెండర్ దేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోటార్‌సైకిళ్లలో ఒకటి. ఈ బైక్‌లో ఎయిర్-కూల్డ్, 4-స్ట్రోక్, సింగిల్ సిలిండర్, OHC ఇంజన్ ఉంది. ఈ ఇంజన్ 8,000 ఆర్పీఎం వద్ద 5.9 కిలోవాట్ల శక్తిని అందిస్తుంది. 6,000 ఆర్పీఎం వద్ద 8.05Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బైక్‌లో ప్రోగ్రామ్డ్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ సిస్టమ్ ఉంది. ఈ బైక్ లీటరుకు 70 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుందని పేర్కొంది. హీరో స్ప్లెండర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.75,441 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.

హోండా షైన్

మెరుగైన మైలేజీని ఇచ్చే బైక్‌ల జాబితాలో హోండా షైన్‌ కూడా ఒకటి. ఈ హోండా బైక్‌లో 4-స్ట్రోక్, ఎస్ ఐ, BS-VI ఇంజన్ కలదు. ఈ ఇంజన్‌తో, ఈ బైక్ 7,500 ఆర్పీఎం వద్ద 7.9 కిలో వాట్ల శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6,000 ఆర్పీఎం వద్ద 11Nm టార్క్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ బైక్ ఒక లీటర్ పెట్రోల్‌లో 55 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కవర్ చేస్తుందని పేర్కొంది. హోండా షైన్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 81,251 నుండి మొదలై రూ. 85,251 వరకు ఉంది.

బజాజ్ పల్సర్ 125

బజాజ్ పల్సర్ 125 మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బైక్‌లలో ఒకటి. ఈ మోటార్‌ సైకిల్ లీటరుకు 50కిలో మీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుందని పేర్కొంది. ఈ బైక్‌లో 4-స్ట్రోక్, 2-వాల్వ్, ట్విన్ స్పార్క్ BS-VI డీటీఎస్ -ఐ ఇంజన్ ఉంది, ఇది 8500 ఆర్పీఎం వద్ద 8.68కిలో వాట్స్ శక్తిని, 6500 ఆర్పీఎం వద్ద 10.8Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఈ బజాజ్ బైక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 89,606 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.