BYD Seal EV: బీవైడీ సీల్ ఓనర్లకు అలర్ట్... మీ కారు బ్యాటరీలో సమస్య ఉందా? కంపెనీ కీలక ప్రకటన..!
BYD Seal EV: చైనా ఎలక్ట్రిక్ వాహన దిగ్గజం BYD తన ఫ్లాగ్షిప్ సెడాన్ 'సీల్' విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రోడ్లపై రాజసం ఒలకబోస్తూ దూసుకెళ్తున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారుకు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ పడింది. సాంకేతిక లోపాల కారణంగా వినియోగదారులు ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో, భారత్లో విక్రయించిన ఈ మోడల్ కార్లను వెనక్కి పిలుస్తున్నట్లు (రీకాల్) కంపెనీ ప్రకటించింది. కేవలం ఒక వ్యాపార నిర్ణయంగానే కాకుండా, వాహనదారుల భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ తీసుకున్న ఈ సాహసోపేత నిర్ణయం ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ రంగంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
వాహనంలోని అత్యంత కీలకమైన హై-వోల్టేజ్ బ్లేడ్ బ్యాటరీలో చిన్నపాటి లోపం ఉన్నట్లు కంపెనీ గుర్తించింది. బ్యాటరీ ప్యాక్లోని కొన్ని సెల్స్లో తలెత్తిన సమస్య వల్ల భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉందని టెక్నీషియన్లు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రభావితమైన వాహనాల సంఖ్యపై కంపెనీ స్పష్టత ఇవ్వనప్పటికీ, విశ్వసనీయతను కాపాడుకునేందుకు ఈ రీకాల్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో రూపొందిన ఈ బ్లేడ్ బ్యాటరీల్లో స్వల్ప లోపాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకూడదని కంపెనీ భావిస్తోంది.
సీల్ యజమానులు తమ కార్లను సర్వీస్ సెంటర్లకు తీసుకురావాలని కంపెనీ కోరింది. అక్కడ ఆన్-బోర్డ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ పరీక్ష నిర్వహించి లోపాన్ని గుర్తిస్తారు. ఒకవేళ బ్యాటరీలో సమస్య ఉన్నట్లు తేలితే, వినియోగదారుల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా వసూలు చేయకుండా ఉచితంగా మొత్తం బ్యాటరీ ప్యాక్ను మార్చి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చింది. వాహనాన్ని స్వయంగా తీసుకురాలేని వారికి పికప్ అండ్ డ్రాప్ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. వీలైనంత వరకు అదే రోజున తనిఖీ ముగించి వాహనాన్ని తిరిగి అందజేసేలా ఏర్పాట్లు చేసింది.
ఈ రీకాల్ ప్రక్రియ కేవలం సీల్ మోడల్కే పరిమితమని, మార్కెట్లో ఉన్న ఇతర BYD మోడళ్లకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. సీల్ సెడాన్ భారత్లో మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తోంది. ఇందులో 61.44 కిలోవాట్ అవర్ నుంచి 82.56 కిలోవాట్ అవర్ వరకు వివిధ బ్యాటరీ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. సుమారు 41 లక్షల నుంచి 53 లక్షల రూపాయల వరకు ధర పలికే ఈ లగ్జరీ కారు విషయంలో నాణ్యత తగ్గకుండా చూడటమే తమ లక్ష్యమని సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.
భారత్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతున్న తరుణంలో, ఇలాంటి ముందస్తు భద్రతా చర్యలు కంపెనీపై నమ్మకాన్ని పెంచుతాయి. బ్లేడ్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు పొందినప్పటికీ, చిన్నపాటి లోపాలను సరిదిద్దుకోవడం సంస్థ బాధ్యతను సూచిస్తోంది. వినియోగదారులు కూడా ఆందోళన చెందకుండా అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకుని తనిఖీ చేయించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహన విప్లవంలో భద్రత అనేది అత్యంత ప్రధాన అంశంగా మారిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం చర్చనీయాంశమైంది.