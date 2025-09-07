  • Menu
BSA Gold Star 650: BSA గోల్డ్ స్టార్ 650.. రూ.40 వేలు వరకు డిస్కౌంట్..!

Highlights

BSA Gold Star 650: ప్రముఖ బైక్ తయారీదారు BSA పండుగ సీజన్‌ను ఘనంగా ప్రారంభించింది.

BSA Gold Star 650: ప్రముఖ బైక్ తయారీదారు BSA పండుగ సీజన్‌ను ఘనంగా ప్రారంభించింది. కంపెనీ తన శక్తివంతమైన గోల్డ్ స్టార్ 650cc బైక్‌పై గొప్ప ఆఫర్‌లను అందించింది. ఈ బైక్ భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన మొదటి వార్షికోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఈ ఆఫర్‌లను అందిస్తున్నారు. ఈ ఆఫర్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు రూ.40,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఆగస్టు 2024లో విడుదలైన ఈ బైక్ ప్రారంభ ధర రూ.2.99 లక్షలు. కానీ ఇప్పుడు దానితో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్‌లు దీనిని మరింత సరసమైనవిగా చేస్తున్నాయి. పూర్తి వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.

ఈ ఆఫర్ కింద, కంపెనీ పరిమిత ఎడిషన్ 'గోల్డీస్ ప్యాక్'ను ఉచితంగా అందిస్తోంది, దీని మార్కెట్ ధర దాదాపు రూ.6,000. దీనికి రియర్ రైల్, ఎగ్జాస్ట్ షీల్డ్, బ్యాక్ రెస్ట్, విండ్‌షీల్డ్ కిట్ వంటి ముఖ్యమైన ఉపకరణాలు లభిస్తాయి. ఇది మాత్రమే కాదు, BSA ఈ బైక్‌పై మొదటిసారిగా ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను కూడా తీసుకువచ్చింది. అంటే, మీ దగ్గర ఏదైనా పాత స్కూటర్ లేదా బైక్ ఉంటే, దానిని మార్చుకోవడం ద్వారా మీరు రూ. 10,000 వరకు ప్రయోజనం పొందచ్చు.

ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ 23 ఆగస్టు నుండి 23 సెప్టెంబర్ 2025 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. కానీ అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే సెప్టెంబర్ 21 కి ముందు బైక్ కొనుగోలు చేయడం. వాస్తవానికి, కొత్త GST రేట్లు సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమలులోకి వస్తాయి, దీని కారణంగా 350cc కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బైక్‌లు ఖరీదైనవి అవుతాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు సెప్టెంబర్ 21 కి ముందు గోల్డ్ స్టార్‌ను కొనుగోలు చేస్తే, మీరు రూ. 23,702 వరకు ఆదా చేస్తారు. ప్రస్తుతం, ఈ బైక్ ప్రారంభ ధర రూ. 3.01 లక్షలు.

గోల్డ్ స్టార్ 650cc బైక్ దాని క్లాసిక్ బ్రిటిష్ లుక్స్, శక్తివంతమైన పనితీరుకు ప్రసిద్ధి చెందింది. దీనిలో 652cc లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ ఉంది, ఇది 45బీహెచ్‌పీ పవర్, 55ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఇస్తుంది. ఈ బైక్ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్, స్లిప్పర్ క్లచ్, పిరెల్లి టైర్లు, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ బైక్ రెట్రో డిజైన్, క్రోమ్ ఫినిషింగ్, సిగ్నేచర్ హెరిటేజ్ స్టైల్ రోడ్డుపై ఉన్న ప్రేక్షకుల నుండి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి.

