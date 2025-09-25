BSA Gold Star 650: బైక్ లవర్స్కు గుడ్ న్యూస్.. 500 మందికే ఛాన్స్..!
ఈ పండుగ సీజన్లో, బైక్ ప్రియులకు శుభవార్త ఉంది. BSA మోటార్సైకిల్స్ తన ఫ్లాగ్షిప్, రెట్రో-స్టైల్ బైక్, గోల్డ్ స్టార్ 650 పై గొప్ప డీల్ను ప్రకటించింది.
BSA Gold Star 650: ఈ పండుగ సీజన్లో, బైక్ ప్రియులకు శుభవార్త ఉంది. BSA మోటార్సైకిల్స్ తన ఫ్లాగ్షిప్, రెట్రో-స్టైల్ బైక్, గోల్డ్ స్టార్ 650 పై గొప్ప డీల్ను ప్రకటించింది. మొదటి 500 మంది కొనుగోలుదారులకు GST 2.0 కి ముందు ధరలకు బైక్ను అందిస్తామని కంపెనీ ప్రకటించింది. అంటే దాని మరింత శక్తివంతమైన 350cc బైక్ ఇప్పటికీ పాత ధరకే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ కస్టమర్లు ఉచిత లిమిటెడ్ ఎడిషన్ యాక్సెసరీ కిట్ను కూడా పొందుతారు.
హైలాండ్ గ్రీన్/ఇన్సిగ్నియా రెడ్ వేరియంట్ ధర రూ.309,990. షాడో బ్లాక్ వేరియంట్ ధర రూ.325,990. మిడ్నైట్ బ్లాక్/డాన్ సిల్వర్ వేరియంట్ ధర రూ.321,990, లెగసీ షీన్ సిల్వర్ వేరియంట్ ధర రూ.344,990. అన్ని ధరలు ఎక్స్-షోరూమ్. GST 2.0 తర్వాత, 350cc కంటే ఎక్కువ సైకిళ్లపై పన్ను 28శాతం నుండి 40శాతానికి పెరిగిందని గమనించాలి. దీని ఫలితంగా గణనీయమైన ధర పెరుగుదల ఉండేది, కానీ BSA మొదటి 500 మంది కస్టమర్లకు ఈ పెరుగుదలను కవర్ చేయాలని నిర్ణయించింది.
మొదటి 500 మంది కస్టమర్లు రూ.5,900 ధరకు పరిమిత ఎడిషన్ గోల్డీ కిట్ను అందుకుంటారు. ఇందులో పొడవైన టూరింగ్ విండ్స్క్రీన్, పిలియన్ బ్యాక్రెస్ట్, మెటల్ ఎగ్జాస్ట్ షీల్డ్, రియర్ రైల్ కిట్ ఉన్నాయి. ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికలు కూడా చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. డౌన్ పేమెంట్ సున్నా, వడ్డీ రేట్లు 5.99శాతం నుండి ప్రారంభమవుతాయి, 6 సంవత్సరాల వరకు రుణ కాలపరిమితి ఉంటుంది.
BSA గోల్డ్ స్టార్ 650, దాని పేరుకు తగినట్లుగా, క్లాసిక్ లుక్లో కనిపిస్తుంది. గుండ్రని ఇంధన ట్యాంక్, క్లాసిక్ బ్యాడ్జ్లు ఉంటాయి. ఇది క్రోమ్ పైపులు, పిన్స్ట్రిపింగ్ ఉంది. దీనిలో ఆధునిక LED లైటింగ్, వైర్-స్పోక్ వీల్స్ను కూడా ఉన్నాయి. ఇంజిన్ వారీగా, ఇది 45 hp, 55 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే 652cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్, DOHC ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ (అసిస్ట్ మరియు స్లిప్పర్ క్లచ్తో)తో జత చేసి ఉంటుంది.
అలానే టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులతో డబుల్-క్రెడిల్ ఛాసిస్ ఉంది. డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో డిస్క్ బ్రేక్లను కూడా ఉన్నాయి. దీని టైర్లు చాలా వెడల్పుగా ఉంటాయి. ఇది హైవే, సిటీ వినియోగానికి అనువైనదిగా చేస్తుంది. కంపెనీ జావా, యెజ్డి, BSA యాజమాన్య హామీ కార్యక్రమం (జావా యెజ్డి BSA యాజమాన్య హామీ కార్యక్రమం) అందుబాటులో ఉంది. ఇది 4 సంవత్సరాలు/50,000 కిమీ ప్రామాణిక వారంటీని అందిస్తుంది, 6 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించిన వారంటీ, 1 సంవత్సరం రోడ్సైడ్ సహాయం కోసం ఎంపికతో. ఇది భారతదేశం అంతటా 400 కంటే ఎక్కువ సర్వీస్ టచ్పాయింట్లను అందిస్తుంది.