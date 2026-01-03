Auto Buzz: BMW Vision CE ఎలక్ట్రిక్ బైక్ — హెల్మెట్ అవసరం లేకుండా నడవగలదా?
బిఎమ్డబ్ల్యూ 'విజన్ CE' ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కాన్సెప్ట్ విడుదల. హెల్మెట్ అవసరం లేని డిజైన్, అత్యాధునిక సైబర్పంక్ స్టైలింగ్ మరియు ఫ్యూచరిస్టిక్ ఫీచర్లతో ఆకట్టుకుంటోంది.
బిఎమ్డబ్ల్యూ (BMW) సంస్థ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలోని వాహనాన్ని తలపించేలా ఒక సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కాన్సెప్ట్ను ప్రకటించింది. 'బిఎమ్డబ్ల్యూ మోటోరాడ్ విజన్ సిఈ' (BMW Motorrad Vision CE) అని పిలిచే ఈ అత్యాధునిక బైక్, భవిష్యత్తులో బిఎమ్డబ్ల్యూ తీసుకురాబోయే ఎలక్ట్రిక్ బైక్ల రూపకల్పన ఎలా ఉండబోతుందో కళ్లకు కడుతోంది.
ఈ 'విజన్ సిఈ' సాధారణ మోటార్సైకిల్ లాగా ఉండదు. ఇది చాలా సన్నగా, స్టైలిష్గా మరియు సైబర్పంక్ (Cyberpunk) శైలిలో ఉంటుంది. దీనిలోని ఎల్ఈడీ లైటింగ్, వెనుక చక్రానికి ఉన్న పెద్ద డిస్క్-స్టైల్ రిమ్ మరియు గాలిలో తేలుతున్నట్లు కనిపించే బాడీవర్క్ దీనికి ఒక గ్రహాంతర వాహనం వంటి రూపాన్ని ఇస్తున్నాయి.
మరింత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ బైక్ ప్రయాణంలో హెల్మెట్ ధరించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇందులోని ప్రత్యేకమైన కానోపీ (Canopy) మరియు ఫోర్-పాయింట్ హార్నెస్ (బెల్ట్ వంటి వ్యవస్థ) రైడర్కు పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తూ, సీటుకు సురక్షితంగా ఉంచుతాయి. కళ్లకు రక్షణ ఉంటే సరిపోతుంది కానీ, సంప్రదాయ హెల్మెట్ అక్కర్లేదు. 25 ఏళ్ల క్రితం బిఎమ్డబ్ల్యూ విడుదల చేసిన 'C1' మోడల్లోని హెల్మెట్ రహిత కాన్సెప్ట్ను ఇది గుర్తుకు తెస్తోంది.
ఈ బైక్ 'CE 04' ప్లాట్ఫారమ్పై రూపొందించబడింది. ఇది 31 kW (42 hp) శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తూ, గరిష్టంగా గంటకు 120 కిమీ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. ఇది నగరాల్లో ప్రయాణించడానికి మరియు తక్కువ దూరపు హైవే రైడ్స్కు ఎంతో అనువుగా ఉంటుంది. ఇది కేవలం ప్రదర్శన కోసం రూపొందించిన డిజైన్ మాత్రమే కాదని, భవిష్యత్తు నగరాల్లో ఎలక్ట్రిక్ ప్రయాణాలకు ఒక పరిష్కారమని బిఎమ్డబ్ల్యూ స్పష్టం చేస్తోంది.
సాధారణంగా బిఎమ్డబ్ల్యూ తన సాహసోపేతమైన కాన్సెప్ట్ మోడళ్లను ఉత్పత్తిలోకి తీసుకువస్తుంది కాబట్టి, ఈ 'విజన్ సిఈ' కూడా త్వరలోనే రోడ్లపైకి వస్తుందని ఆటోమొబైల్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ప్రియులకు ఇది సరికొత్త అనుభూతిని అందించబోతోంది.