BMW G 310 RR: కొత్త లుక్తో బీఎండబ్ల్యూ చౌకైన బైక్.. 310 మందికే ఛాన్స్..!
BMW G 310 RR: బీఎండబ్ల్యూ మోటర్ ఇండియా తన ప్రసిద్ధ ఎంట్రీ-లెవల్ స్పోర్ట్స్ బైక్, BMW G 310 RR లిమిటెడ్ ఎడిషన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ లాంచ్ కంపెనీకి చాలా ప్రత్యేకమైన సమయంలో జరిగింది, ఎందుకంటే ఇది భారతదేశంలో 10,000 అమ్మకాల మైలురాయిని అధిగమించింది. ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలో ఈ విజయం చిన్న విషయం కాదు, ముఖ్యంగా ప్రీమియం బ్రాండ్ ఈ మైలురాయిని సాధించి, కమ్యూటర్ విభాగం ఆధిపత్యం చెలాయించే మార్కెట్లో దాని ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నప్పుడు.
బీఎండబ్ల్యూ G 310 RR అనేది భారత మార్కెట్లో కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలో అత్యంత సరసమైన బైక్. లిమిటెడ్ ఎడిషన్ మోడల్ ధర రూ.2.99 లక్షలు (సుమారు $1.99 మిలియన్లు). ఇది సెప్టెంబర్ 26, 2025 నుండి అన్ని బీఎండబ్ల్యూ మోటర్ ఇండియా డీలర్షిప్లలో అందుబాటులో ఉంది. దీని అతిపెద్ద హైలైట్ దాని ప్రత్యేకమైన డిజైన్.
లిమిటెడ్ ఎడిషన్లో వీల్ రిమ్లతో సహా మొత్తం బాడీ కిట్ అంతటా ప్రత్యేక డెకల్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా, ఇంధన ట్యాంక్పై ప్రత్యేక '1/310' బ్యాడ్జ్ ఉంది, ఇది కలెక్టర్స్ ఐటెమ్గా చేస్తుంది. మరో ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటంటే కంపెనీ ఈ బైక్ 310 యూనిట్లను మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది రెండు రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది: కాస్మిక్ బ్లాక్, పోలార్ వైట్. అంటే 310 మంది మాత్రమే ఈ ప్రత్యేక బైక్ను కొనుగోలు చేయగలరు. సాంకేతిక వివరణల పరంగా, లిమిటెడ్ ఎడిషన్ మారలేదు. ఇది స్టాండర్డ్ వెర్షన్ వలె అదే 312cc, వాటర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్, ఫోర్-స్ట్రోక్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 34 బీహెచ్పీ పవర్, 27 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో జత చేసి ఉంటుంది
బైక్ నాలుగు రైడింగ్ మోడ్లను అందిస్తుంది: ట్రాక్, అర్బన్, స్పోర్ట్, రెయిన్. ఆలస్యమైన బ్రేకింగ్ కోసం ట్రాక్ మోడ్ ABSని ట్యూన్ చేస్తుంది. అర్బన్ మోడ్ నగర ట్రాఫిక్లో బ్యాలెన్స్డ్ యాక్సిలరేషన్, బ్రేకింగ్ను అందిస్తుంది. స్పోర్ట్ మోడ్ పూర్తి పనితీరును, గరిష్ట త్వరణాన్ని అందిస్తుంది. రెయిన్ మోడ్ తడి రోడ్లపై మెరుగైన స్థిరత్వం, నియంత్రణను అందిస్తుంది.
GST మినహాయింపు తర్వాత, BMW G 310 RR సాధారణ మోడల్ ధర రూ.2.81 లక్షలు. ఫీచర్ల జాబితా కూడా చాలా ప్రీమియం. ఇది రైడ్-బై-వైర్ సిస్టమ్ (E-గ్యాస్), రేస్-ట్యూన్ చేయబడిన యాంటీ-హోపింగ్ క్లచ్, రియర్-వీల్ లిఫ్ట్-ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్తో రెండు-ఛానల్ ABSతో వస్తుంది. బైక్లో 5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే ఉంది, ఇది రైడింగ్ మోడ్లు, వేగం, ఉష్ణోగ్రత వంటి అన్ని ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.
సస్పెన్షన్ సెటప్లో ముందు భాగంలో అప్సైడ్-డౌన్ (USD) ఫోర్కులు, వెనుక భాగంలో డైరెక్ట్-మౌంటెడ్ స్ప్రింగ్ స్ట్రట్తో అల్యూమినియం స్వింగ్ ఆర్మ్ ఉన్నాయి. గ్రిప్, నియంత్రణ కోసం స్టాండర్డ్ మిచెలిన్ పైలట్ స్ట్రీట్ రేడియల్ టైర్లు అందించారు. కస్టమర్ సౌలభ్యం కోసం, కంపెనీ బైక్తో పాటు రైడర్ గేర్, ఉపకరణాలతో సహా ఆకర్షణీయమైన ఫైనాన్సింగ్ పరిష్కారాలను కూడా అందిస్తోంది. ఈ బైక్పై కంపెనీ 3 సంవత్సరాల, అపరిమిత కిలోమీటర్ వారంటీని అందిస్తోంది.