BMW CE 02 Price Cut: లగ్జరీ బైక్ లవర్స్కు బంపర్ ఆఫర్.. బీఎండబ్ల్యూ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్పై రూ. 2 లక్షల భారీ తగ్గింపు!
BMW CE 02 Price Cut: బీఎండబ్ల్యూ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇదే బెస్ట్ టైమ్! BMW CE 02 మోడల్పై ఏకంగా రూ. 2 లక్షల భారీ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది.
BMW CE 02 Electric Scooter Discount: లగ్జరీ వాహనాల తయారీ సంస్థ బీఎండబ్ల్యూ (BMW) మోటోరాడ్ తన ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ BMW CE 02 పై కళ్ళు చెదిరే ఆఫర్ ప్రకటించింది. భారత మార్కెట్లో ఈ స్కూటర్ ధరను భారీగా తగ్గించి, ఈవీ (EV) ప్రియులకు అదిరిపోయే షాక్ ఇచ్చింది.
సగానికి సగం ధర తగ్గింపు.. ఎందుకు?
గత ఏడాది విడుదలైన ఈ స్కూటర్, సుమారు రూ. 4.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) అత్యధిక ధర కారణంగా ఆశించిన స్థాయిలో అమ్మకాలను నమోదు చేయలేకపోయింది. దీంతో డీలర్షిప్ స్థాయిలో పేరుకుపోయిన స్టాక్ను క్లియర్ చేసేందుకు ఈ భారీ తగ్గింపును అందిస్తున్నారు.
♦ ఆఫర్ తర్వాత ధర: ముంబై వంటి నగరాల్లో బేస్ వేరియంట్ ఇప్పుడు కేవలం రూ. 2.50 లక్షలకే (ఆన్-రోడ్) లభిస్తోంది.
♦ హైలైన్ ట్రిమ్: బెంగళూరులో దీని ధర సుమారు రూ. 3 లక్షలుగా ఉంది.
ఈ ఆఫర్తో ఈ లగ్జరీ స్కూటర్ ఇప్పుడు ఏథర్ 450 అపెక్స్, టీవీఎస్ ఎక్స్ వంటి మిడ్-రేంజ్ స్కూటర్ల పోటీలోకి వచ్చింది.
BMW CE 02: పవర్ మరియు పర్ఫార్మెన్స్
ధర తగ్గినా ఫీచర్లలో మాత్రం ఎలాంటి రాజీ పడలేదు. దీని సాంకేతిక వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
♦ బ్యాటరీ: 3.92 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్.
♦ రేంజ్: ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 108 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం.
♦ టాప్ స్పీడ్: గంటకు గరిష్టంగా 95 కి.మీ వేగం.
♦ పవర్: 15 HP పవర్ మరియు 55 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
♦ ఛార్జింగ్: సాధారణ ఛార్జర్తో 5 గంటలు, ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో కేవలం 3.5 గంటల్లో ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది.
అదుర్స్ అనిపించే డిజైన్.. మేడ్ ఇన్ ఇండియా!
ఈ స్కూటర్ చూడటానికి బైక్ మరియు స్కూటర్ కలయికలా వినూత్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్లు, స్మార్ట్ఫోన్ హోల్డర్, హీటెడ్ గ్రిప్స్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్నాయి. విశేషమేమిటంటే, ఈ స్కూటర్ తమిళనాడులోని టీవీఎస్ (TVS) ప్లాంట్లో తయారవుతోంది.
ముఖ్య గమనిక: ఈ రూ. 2 లక్షల డిస్కౌంట్ అనేది కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది కాదు. ఇది కేవలం డీలర్షిప్ స్థాయిలో స్టాక్ ఉన్నంత వరకే అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి, కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు వెంటనే దగ్గరలోని బీఎండబ్ల్యూ మోటోరాడ్ షోరూమ్ను సంప్రదించడం మేలు.