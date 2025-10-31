Suzuki Victoris: బయో-గ్యాస్తో నడిచే సుజుకి విక్టోరిస్ వచ్చేస్తోంది!
Suzuki Victoris: మారుతి సుజికి 2025లో జపాన్ మొబిలిటీ షోలో తమ కొత్త SUV Victorisని ప్రవేశపెట్టింది, ఇది కంపెనీ భవిష్యత్ పర్యావరణ అనుకూల వాహనాల దిశగా ఒక పెద్ద ముందడుగుగా పరిగణిస్తున్నారు. ఈ SUV 4.2 నుంచి 4.4 మీటర్ల పరిమాణం కలిగిన విభాగంలోకి వస్తుంది, ఇక్కడ ఇప్పటికే Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara వంటి ప్రసిద్ధ కార్లు ఉన్నాయి, కానీ Victoris ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంది.
Suzuki Victoris అనేక ఇంజిన్ ఎంపికలతో వస్తోంది, ఇందులో 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, CNG వేరియంట్, హైబ్రిడ్ వెర్షన్, ఇప్పుడు కొత్త CBG మోడల్ ఉన్నాయి. Victoris CBG వెర్షన్ దాదాపు CNG వేరియంట్లో ఉపయోగించే అదే ఇంజిన్ ప్లాట్ఫారమ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది, అయితే ఇది బయో గ్యాస్ (CBG)పై సులభంగా నడవడానికి వీలుగా ప్రత్యేక సాంకేతిక మార్పులు చేశారు. CBG గ్యాస్ వ్యవసాయ వ్యర్థాలు, పాడి వ్యర్థాలు, సేంద్రియ పదార్థాల నుంచి తయారు చేశారు, ఇది పూర్తిగా పునరుత్పాదక, శుభ్రమైన ఇంధనంగా మారుస్తుంది. ఈ ఇంధనం వాహనానికి మెరుగైన టార్క్, మృదువైన పనితీరును అందించడమే కాకుండా, దాని ఉద్గారాలను కూడా బాగా తగ్గిస్తుంది. ఈ సాంకేతికత రాబోయే సంవత్సరాల్లో భారతదేశం గ్రీన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మిషన్ను మరింత వేగవంతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
CBG -CNG రెండూ వాయు ఆధారిత ఇంధనాలు, కానీ వాటి మూలాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. CNG (Compressed Natural Gas) సహజ వాయువు, ఇది లక్షలాది సంవత్సరాలలో భూమి లోపల ఏర్పడుతుంది. అదే సమయంలో, CBG (Compressed Biomethane Gas) వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలు, పేడ, ఇతర సేంద్రియ వ్యర్థాల నుంచి తయారు చేస్తారు. కాబట్టి ఇది పునరుత్పాదక ఇంధనం.
Suzuki Victoris CBG డిజైన్ బోల్డ్, ఆధునికంగా ఉంది. దీని బాహ్య భాగంలో సిగ్నేచర్ LED హెడ్లైట్లు, స్పోర్టీ గ్రిల్, ఏరోడైనమిక్ బాడీ ఉన్నాయి, ఇవి దీనికి ప్రీమియం SUV రూపాన్ని ఇస్తాయి. ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో లెదర్ అప్హోల్స్టరీ, 10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. CBG వెర్షన్లో CNG మోడల్ లాగానే ఫీచర్లు ఇచ్చారు. అయితే దాని ఇంధన వ్యవస్థలో కొన్ని మార్పులు చేశాయి. ఉదాహరణకు రీన్ఫోర్స్డ్ సిలిండర్, బయో గ్యాస్ సెన్సార్ టెక్నాలజీ, ఇవి భద్రత, పనితీరు రెండింటినీ మెరుగుపరుస్తాయి.
Victoris SUV భవిష్యత్ ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమ కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మాత్రమే కాదు, బయో-ఎనర్జీ వంటి స్మార్ట్, స్థిరమైన పరిష్కారాలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుందని నిరూపిస్తుంది. ఈ SUV భారతదేశం “క్లీన్ ఎనర్జీ, ఆత్మనిర్భర్ రవాణా” మిషన్ దిశగా ఒక బలమైన అడుగు.