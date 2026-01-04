  • Menu
Bestune Xiaoma EV: రూ. 4 లక్షలకే 1200 కి.మీ మైలేజీ.. మధ్యతరగతికి వరంగా మారనున్న సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు!

Highlights

Bestune Xiaoma Electric Car: ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో సంచలనం! కేవలం రూ. 4 లక్షలకే 1200 కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇచ్చే 'బెస్ట్‌ట్యూన్ షాఓమా' ఎలక్ట్రిక్ కారు భారత్‌లోకి రానుంది. దీని ఫీచర్లు, ధర మరియు లాంచ్ వివరాలు.

Bestune Xiaoma Electric Car: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోకి త్వరలో ఒక సంచలనం అడుగుపెట్టబోతోంది. పెట్రోల్ ధరల సెగతో సతమతమవుతున్న సామాన్యుడికి చైనాకు చెందిన బెస్ట్‌ట్యూన్ (Bestune) సంస్థ అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. తమ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు 'షాఓమా' (Xiaoma) ను భారీ మైలేజీతో అత్యంత తక్కువ ధరకే విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.

మైలేజీలో రికార్డ్: 1200 కిలోమీటర్ల రేంజ్!

సాధారణంగా ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ కార్లే 400-500 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంటే, ఈ బుజ్జి కారు ఏకంగా 1200 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ ప్రకటించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. 'రేంజ్ ఎక్స్‌టెండర్' టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం వల్ల ఇది సాధ్యమైందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సుదూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఛార్జింగ్ భయం లేకుండా ఈ కారు భరోసా ఇస్తుంది.

ధర మరియు డిజైన్:

ధర: భారత మార్కెట్లో దీని ధర రూ. 3.5 లక్షల నుండి రూ. 6 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.

లుక్స్: ఇది చూడటానికి యానిమేషన్ సినిమాల్లోని బొమ్మ కారులా ఎంతో ముద్దుగా ఉంటుంది. చతురస్రాకారపు హెడ్ ల్యాంప్స్, డ్యూయల్ టోన్ రంగులతో యువతను ఆకర్షించేలా ఉంది.

సైజ్: కేవలం 3 మీటర్ల పొడవు ఉండటం వల్ల సిటీలోని ఇరుకైన సందుల్లో నడపడం, పార్కింగ్ చేయడం చాలా సులభం.

అత్యాధునిక ఫీచర్లు:

చిన్న కారు కదా అని ఫీచర్లలో కంపెనీ ఎక్కడా రాజీ పడలేదు:

క్యాబిన్: లోపల 7 అంగుళాల టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది.

భద్రత: డ్రైవర్ సేఫ్టీ కోసం ఎయిర్ బ్యాగ్ సౌకర్యం కల్పించారు.

బ్యాటరీ: ఇందులో శక్తివంతమైన లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీని వాడారు. ఇది 800 వోల్ట్ల ఆర్కిటెక్చర్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది, దీనివల్ల బ్యాటరీ చాలా వేగంగా ఛార్జ్ అవుతుంది.

పనితీరు: 20 కిలోవాట్ల ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌తో ఇది రోడ్లపై సాఫీగా దూసుకెళ్తుంది.

మార్కెట్ పోటీ:

భారత్ లో ఇది విడుదలైన తర్వాత టాటా టియాగో ఈవీ (Tata Tiago EV) మరియు ఎంజీ కామెట్ ఈవీ (MG Comet EV) వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మైలేజీ విషయంలో మిగిలిన కార్ల కంటే ఇది చాలా ముందుండటం దీనికి అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

లాంచ్ ఎప్పుడు? అన్నీ అనుకూలిస్తే 2026 నాటికి ఈ కారు భారత రోడ్లపై పరుగులు తీసే అవకాశం ఉంది. తక్కువ ఖర్చుతో విలాసవంతమైన, పర్యావరణ హితమైన ప్రయాణం చేయాలనుకునే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.

