Budget Bikes: లీటరుకు 70 కిలోమీటర్ల మైలేజ్.. రూ. 70 వేల లోపే అదిరిపోయే బైక్స్.. మిస్ అవ్వకండి!
Budget Bikes: ఈ రోజుల్లో పెట్రోల్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అందుకే సామాన్యుడి నుంచి మధ్యతరగతి కుర్రాళ్ల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ బైక్ కొనేముందు ఆలోచించేది రెండే విషయాలు.. ఒకటి అది ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుంది, రెండోది దాని ధర మన బడ్జెట్లో ఉందా లేదా అని.
Budget Bikes: ఈ రోజుల్లో పెట్రోల్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అందుకే సామాన్యుడి నుంచి మధ్యతరగతి కుర్రాళ్ల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ బైక్ కొనేముందు ఆలోచించేది రెండే విషయాలు.. ఒకటి అది ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుంది, రెండోది దాని ధర మన బడ్జెట్లో ఉందా లేదా అని. సరిగ్గా ఇలాంటి వారి కోసమే మార్కెట్లోకి సూపర్ స్టైలిష్ అండ్ ఎకనామికల్ బైక్స్ అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి. కేవలం 70 వేల రూపాయల లోపు బడ్జెట్లోనే లీటరుకు దాదాపు 70 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్స్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి. మరీ ముఖ్యంగా సిటీలో తిరిగే జాబ్ హోల్డర్లకు, స్టూడెంట్లకు ఈ సెగ్మెంట్ బైక్స్ ఒక వరంలా కనిపిస్తున్నాయి. టాప్ బ్రాండ్ల నుంచి వస్తున్న ఈ వెహికల్స్ ఇప్పుడు కుర్రాళ్ల చూపును తమ వైపు తిప్పుకుంటున్నాయి.
హీరో మోటోకార్ప్ నుంచి వస్తున్న హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ఈ రేసులో మొదటి వరుసలో నిలుస్తుంది. దీని ధర సుమారు రూ. 57,657 నుంచి మొదలవుతుంది. ఈ బైక్ లోని 97 సీసీ ఇంజిన్ పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చాలా స్మూత్గా ఉండటమే కాకుండా ఏకంగా 70 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. మెయింటెనెన్స్ పరంగా కూడా ఇది చాలా లో కాస్ట్ కాబట్టి ఎకానమీ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని డిజైన్ కూడా సింపుల్గా, క్లాసీగా ఉండటంతో అన్ని ఏజ్ గ్రూపుల వారు దీనికి ఫిదా అయిపోతున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాలనుకునే వారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ డైలీ రైడ్ అని చెప్పవచ్చు.
ఇక జపనీస్ ఇంజనీరింగ్ని ఇష్టపడే వారికి హోండా షైన్ 100 ఒక అదిరిపోయే ఛాయిస్. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 65,243 గా ఉంది. హోండా నమ్మకమైన 98 సీసీ ఇంజిన్తో వస్తున్న ఈ బైక్ లీటరుకు సుమారు 55 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తోంది. మైలేజ్ కొంచెం తక్కువగా అనిపించినా హోండా బ్రాండ్ వాల్యూ మరియు ఇంజిన్ రిఫైన్మెంట్ దీనికి ప్లస్ పాయింట్. అలాగే టీవీఎస్ స్పోర్ట్ కూడా తన స్పోర్టీ లుక్స్తో యూత్ని ఆకట్టుకుంటోంది. దీని ధర కేవలం రూ. 55,500 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. 109.7 సీసీ ఇంజిన్తో 70 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తూ మార్కెట్లో గట్టి పోటీని ఇస్తోంది. తక్కువ బడ్జెట్లో కాస్త స్టైలిష్గా కనిపించాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
బజాజ్ కంపెనీ నుంచి వస్తున్న ప్లాటినా 110 కూడా మైలేజ్ కింగ్ అనిపించుకుంటోంది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 69,832 గా ఉంది. ఇందులో 115.45 సీసీ ఇంజిన్ ఉంటుంది, ఇది 70 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని ఇస్తుంది. ప్లాటినా అంటేనే కంఫర్ట్ మరియు మైలేజ్ కి కేరాఫ్ అడ్రస్ కాబట్టి లాంగ్ రైడ్స్ లేదా విలేజ్ రోడ్ల మీద కూడా ఇది అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. మరోవైపు అత్యంత తక్కువ ధరలో కావాలనుకునే వారి కోసం టీవీఎస్ ఎక్స్ఎల్ 100 మొపెడ్ ఉంది. దీని ధర రూ. 44,550 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 65 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తూ లోడ్ మోయడానికి మరియు చిన్న చిన్న పనులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
మొత్తానికి చూస్తే ఈ బైక్స్ అన్నీ ప్రస్తుత తరం అవసరాలకు తగ్గట్టుగా తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి. టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ కంపెనీలు తక్కువ సీసీ ఇంజిన్ల నుంచి కూడా మెరుగైన పవర్ మరియు మైలేజ్ వచ్చేలా ప్లాన్ చేస్తున్నాయి. మీరు కూడా కొత్త బైక్ కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే ఈ ఐదు ఆప్షన్లను ఒకసారి పరిశీలించవచ్చు. బడ్జెట్ తక్కువ ఉన్నా మైలేజ్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన పనిలేదని ఈ బైక్స్ నిరూపిస్తున్నాయి. మీ డైలీ రన్నింగ్ని బట్టి, మీ స్టైల్కి సెట్ అయ్యే బైక్ని ఎంచుకుని హ్యాపీగా రైడ్ చేసేయండి. ఈ స్మార్ట్ బైక్స్ మీ జేబుకు చిల్లు పడకుండా మీ జర్నీని సేఫ్ గా మారుస్తాయి.