Best Family Cars: బడ్జెట్లో బెస్ట్ ఫ్యామిలీ కార్లు.. స్టైల్, భద్రత, మైలేజ్ పరంగా టాప్..!
Best Family Cars: ప్రస్తుతం భారతదేశంలో రూ.10 లక్షల లోపు ఫ్యామిలీ కార్లకు బీభత్సమైన డిమాండ్ ఉంది. నేటి కాలంలో వినియోగదారులు కూడా కారు కొనుగోలు చేయడానికి లుక్స్ ,బ్రాండ్ పేరు కూడా పట్టింపు లేదు. ముఖ్యంగా మంచి స్పేస్, సేఫ్టీ, మైలేజ్, ఖచ్చితంగా కొన్ని మంచి ఫీచర్లు ఉంటే చాలారు. 2025 నాటికి, వివిధ కుటుంబ అవసరాల ఆధారంగా ఈ సెగ్మెంట్లో ఆటోమొబైల్ కంపెనీల నుండి మల్టీ బ్రాండ్లు ఉంటాయి. ఈ కార్లన్నీ ప్రతి కుటుంబానికి చాలా మంచి భద్రతను బడ్జెట్ ప్రైస్లో అందిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కార్లు గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మారుతి సుజుకి బాలెనో
కొత్త మారుతి సుజుకి బాలెనో 2025 బహుశా ఉత్తమ ఫ్యామిలీ హ్యాచ్బ్యాక్లలో ఒకటి. చిన్న షెల్ లోపల, దాని ప్రయాణికులకు భారీ స్థలాన్ని అందిస్తుంది. అంతే కాదు, ఈ 1.2L పెట్రోల్ ఇంజిన్ కూడా 23km/l ఆశ్చర్యకరమైన మైలేజీని ఇస్తుంది. ఇందులో స్మార్ట్ప్లే స్టూడియో, డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, ABS, టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇది పెద్ద కుటుంబానికి సరైన కారు. దీనిని పార్కింగ్ చేయడం చాలా సులభం.
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్ 2025 అనేది విజువల్ అప్పీల్, ఫీచర్లతో ఫ్యాన్సీగా ఉండటానికి ఇష్టపడే వారికి మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. క్యాబిన్ విశాలంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ట్యూటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, 1.2L, 20kmpl వద్ద మైలేజీని అందిస్తుంది. డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. గ్రాండ్ ఈ ఫీచర్లతో ఉన్నత స్థానంలో నిలిచింది, తద్వారా చిన్న నుండి మధ్య తరగతి కుటుంబానికి ఉత్తమ ఎంపికగా నిలిచింది.
టాటా పంచ్
టాటా పంచ్ 2025 బాడీ స్ట్రక్చర్, రోలింగ్ షెల్ ఇచ్చే విధంగా భద్రతా స్థాయిలు సగటు కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కారులో 1.2L పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది, ఇది ఒకేసారి 21 Kmpl మైలేజీని ఇస్తుంది, డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు ABS + EBD, టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, కనెక్ట్ చేయబడిన కార్ టెక్ వంటి ఫీచర్లు అందించారు. ఇది అధిక అట్రిషన్ రేట్లను తట్టుకోగలదు, దూర ప్రయాణానికి తగినంత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
కియా సోనెట్
కియా సోనెట్ 2025 నిజానికి కాంపాక్ట్, ఆల్-రౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వాక్యూమ్-క్లీనర్-సైజ్ ఎస్యూవీ. కారులో 1.2-లీటర్ ఇంజిన్ ఉంది, ఇది సాధారణంగా లీటరుకు 19-20 కి.మీ.లను అందిస్తుంది. అలానే టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. గతంలో మార్కెట్ప్లేస్ ద్వారా వాటి కాంపాక్ట్నెస్ కారణంగా ధరలు ఎక్కువా ఉండేవి. వాటి డిజైన్, ఫీచర్లతో వాహనం యువతకు ఎంత ఆకర్షణీయంగా మారింది. కారు మెయిన్ అట్రాక్షన్ ADAS ఫీచర్.
రెనాల్ట్ ట్రైబర్
రెనాల్ట్ ట్రైబర్ 2025 చాలా తక్కువ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. కారు ధర కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఏడుగురు వ్యక్తుల వరకు సులభంగా కూర్చోవచ్చు. సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్, విస్తృతమైన బూట్ స్పేస్ పెద్ద కుటుంబానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కారులో 1.0 L పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది దాదాపు 20 కి.మీ మైలేజీని ఇస్తుంది. అదనంగా, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, టచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు ఉన్నాయి. కాంపాక్ట్ పరిమాణంతో సిటీలో డ్రైవ్ చేయడం,పార్క్ చేయడం సులభం.