Best Electric Scooter Offers: పండుగ సీజన్.. ఓలా, కోమాకి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లపై ఆఫర్లే ఆఫర్లు..!
Best Electric Scooter Offers: కొత్త GST 2.0 ఎలక్ట్రిక్ వాహన విభాగాన్ని ప్రభావితం చేయలేదు. ఈ విభాగంలోని వినియోగదారులు ఇప్పటికే పన్ను మినహాయింపులు, ప్రభుత్వ సబ్సిడీలను అనుభవిస్తున్నారు. ఇంకా, RTO, బీమా ఖర్చులు గణనీయంగా తక్కువగా ఉన్నాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో, RTO పూర్తిగా ఉచితం. పర్యవసానంగా, ఈ పండుగ నెలలో, అనేక ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలు గణనీయమైన తగ్గింపులను పొందుతున్నాయి. ఈ తగ్గింపులు చాలా ఆకట్టుకునేవి, మీరు ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయడాన్ని కూడా పరిగణించవచ్చు. దాని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఓలా
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ పండుగ డిస్కౌంట్ల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. కంపెనీ దీనిని ముహూర్త మహోత్సవ్ అని పిలిచింది. ఈ ఆఫర్లో భాగంగా, కంపెనీ తన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిళ్లపై 50శాతం తగ్గింపును అందిస్తోంది. S1 X 2kWh స్కూటర్ ధర రూ.81,999, కానీ ప్రస్తుతం దీనిని రూ.49,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. S1 Pro+ 5.2kWh స్కూటర్ (4680 ఇండియా సేల్) ధర రూ.99,999 కానీ ఇప్పుడు రూ.1,69,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. అదేవిధంగా, రోడ్స్టర్ X 2.5kWh మోటార్సైకిల్ ధర రూ.49,999 కానీ ఇప్పుడు రూ.99,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. రోడ్స్టర్ X+ 9.1kWh మోటార్సైకిల్ (4680 ఇండియా సేల్) ధర రూ.99,999 కానీ ఇప్పుడు రూ.1,89,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు.
కోమాకి
కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలో అనేక ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లు ఉన్నాయి. కంపెనీ వాటన్నింటిపై డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఉదాహరణకు, రేంజర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.1,84,999 కానీ ఇప్పుడు రూ.1,34,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది LIPO4 బ్యాటరీతో వస్తుంది, ఇది 180 కి.మీ నుండి 240 కి.మీ వరకు రేంజ్ అందిస్తుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 80 కి.మీ వరకు ఉంటుంది. రేంజర్ మరొక మోడల్ ధర రూ.1,84,999 (ఎక్స్-షోరూమ్), కానీ దీనిని ₹1,29,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది LIPO4 బ్యాటరీతో కూడా వస్తుంది, ఇది 160 కి.మీ నుండి 200 కి.మీ వరకు ప్రయాణించగలదు. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 80 కి.మీ వరకు ఉంటుంది.
జాయ్
వార్డ్విజార్డ్ ఇన్నోవేషన్స్ & మొబిలిటీ లిమిటెడ్ జాయ్ ఇ-బైక్ బ్రాండ్ కింద ఉన్న తన మొత్తం శ్రేణి ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలపై ధర తగ్గింపులను ప్రకటించింది. ఈ తగ్గింపు వోల్ఫ్ 31AH, జెన్ నెక్స్ట్ 31AH, నానో ప్లస్, వోల్ఫ్ ప్లస్, నానో ఎకో, వోల్ఫ్ ఎకోతో సహా ఎంపిక చేసిన జాయ్ ఇ-బైక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లపై కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇవి ఇప్పుడు రూ.13,000 వరకు చౌకగా ఉన్నాయి. అన్ని మోడళ్లలో ధరలు ఒకే విధంగా తగ్గించారు.