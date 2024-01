Best Budget Sedan: 22 కిమీల మైలేజీ.. హై ఎండ్ ఫీచర్లతో ఆడీ, బీఎండబ్ల్యూలనే మించిపోయిందిగా.. రూ. 10 లక్షల కంటే తక్కువ ధరలోనే..!

Best Budget Sedan In India Under 10 Lakhs: ప్రతి ఒక్కరూ గొప్ప కారు కొనాలని కలలు కంటారు. సౌకర్యంతో పాటు, ఆ కారు ఫీచర్లు కూడా అద్భుతంగా ఉండాలని, దాని సాంకేతికత కూడా సరికొత్తగా ఉండాలని ఆలోచిస్తుంటారు. కానీ, ఈ విషయాలన్నింటి ముందు, ఇటువంటి రెండు సమస్యలు తలెత్తుతాయి. దీని కారణంగా చాలా మంది ప్రజలు బడ్జెట్ కార్ల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. ఇవి వాటి ధర, తక్కువ మైలేజీ. సెడాన్ కారును సొంతం చేసుకోవాలని కలలు కన్నట్లయితే, ఇప్పుడు మీ ఆలోచనను మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దేశంలో అద్భుతమైన మైలేజీకి పేరుగాంచిన గొప్ప సెడాన్ కూడా ఉంది. ఆ పైన, ఈ కారులో మీరు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో కూడిన హైబ్రిడ్ ఇంజన్‌ని పొందుతారు. ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడితే, చాలా ప్రీమియం కార్లు కూడా దాని ముందు విఫలమవుతున్నాయి. విశ్వసనీయత గురించి మాట్లాడుతూ, ఇది దేశంలోని అతిపెద్ద ఆటోమొబైల్ కంపెనీ మారుతి సుజుకి నుంచి వచ్చింది. కంపెనీ కారులో మెరుగైన భద్రతా ఫీచర్లను కూడా అందించింది.

ఇక్కడ మనం మారుతి సుజుకి సియాజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. తేలికపాటి హైబ్రిడ్ ఇంజన్‌తో వచ్చే సెడాన్‌లో కుటుంబ సభ్యుల కోసం పుష్కలంగా స్థలాన్ని పొందుతారు. కారు బూట్ స్పేస్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది లాంగ్ రైడ్‌లలో మీకు పెద్ద ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. ఈ కారు ప్రత్యేకత ఏమిటి, దానిని కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకమా అని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

శక్తివంతమైన ఇంజన్, అద్భుతమైన మైలేజ్..

కంపెనీ సియాజ్‌లో 1.5 లీటర్ K సిరీస్ పెట్రోల్ ఇంజన్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజన్ 103 బీహెచ్‌పీ పవర్, 138 ఎన్ఎమ్ టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారు మైల్డ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఇది దాని మైలేజీని గణనీయంగా పెంచుతుంది. కారు మైలేజీ లీటరుకు 22 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. కంపెనీ 5 సీట్ల సియాజ్‌లో 9 వేరియంట్‌లను అందిస్తుంది. మీరు కారు కోసం 5 స్పీడ్ మాన్యువల్, 4 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ని ఎంచుకోవచ్చు.

ధర ఎంత?

ఇప్పుడు మనం సియాజ్ ధర గురించి మాట్లాడితే, ఇది మీకు ఏ హ్యాచ్‌బ్యాక్ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. మీరు సియాజ్ బేస్ మోడల్‌ను రూ. 9.30 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్‌కి పొందుతారు. ఇది పూర్తి ఫీచర్లతో ఉంటుంది. Ciaz టాప్ వేరియంట్ మీకు రూ. 12.45 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీని వార్షిక మెయింటెనెన్స్ గురించి మాట్లాడితే సాధారణ సర్వీసుకు రూ.5000 లోపే ఖర్చు అవుతుందని, నెలవారీగా చూస్తే నెలకు రూ.500 లోపే. అయితే, ఏ రకమైన విడిభాగాల భర్తీకి ఎటువంటి ఖర్చు ఉండదు.

మీరు Ciazలో అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లను చూడవచ్చు. ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP), హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ ప్రామాణిక ఫీచర్లుగా అందించబడ్డాయి. ఇప్పుడు వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్, ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్లు, ABS వంటి ఫీచర్లు ప్రామాణిక ఫీచర్లుగా కనిపిస్తాయి. మీరు ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ AC, వెనుక AC వెంట్లు, లెదర్ సీట్ అప్హోల్స్టరీని కూడా చూడవచ్చు.