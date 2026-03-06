Hybrid Cars India 2026: భారత మార్కెట్లోకి కొత్త హైబ్రిడ్ కార్లు.. మైలేజ్.. పవర్ కలయిక..!
Hybrid Cars India 2026: భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో ప్రస్తుతం హైబ్రిడ్ కార్ల హవా నడుస్తోంది. పెట్రోల్ ధరల పెరుగుదల మరియు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ సమస్యల నేపథ్యంలో, ప్రజలు హైబ్రిడ్ కార్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రముఖ కంపెనీలన్నీ 2026లో తమ మేటి హైబ్రిడ్ మోడల్స్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి.
హోండా తన పాపులర్ ఎస్యూవీ 'ఎలివేట్'లో హైబ్రిడ్ వెర్షన్ను తీసుకువస్తోంది. ఇప్పటికే హోండా సిటీలో ఉన్న సక్సెస్ఫుల్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీని దీనికి అన్వయించనున్నారు. అలాగే టొయోటా మరియు మారుతి సుజుకి సంయుక్తంగా 7-సీటర్ హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీలను లాంచ్ చేయడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాయి.
మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో రారాజుగా ఉన్న 'హ్యుందాయ్ క్రెటా' కూడా ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ అవతారంలో రాబోతోంది. కొత్త డిజైన్ మరియు 1.5 లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్తో ఇది వినియోగదారులను ఆకట్టుకోనుంది. మరోవైపు, రెనాల్ట్ తన ఐకానిక్ 'డస్టర్'ను సరికొత్త హైబ్రిడ్ ఇంజిన్తో తిరిగి ప్రవేశపెడుతోంది.
కియా మోటార్స్ తన గ్లోబల్ మోడల్ 'సోరెంటో'ను భారత రోడ్లకు తగ్గట్టుగా హైబ్రిడ్ సెటప్తో తెస్తోంది. ఎంజీ మోటార్స్ ఒక అడుగు ముందుకేసి ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ (PHEV) టెక్నాలజీతో కూడిన కారును పరిచయం చేస్తోంది. దీనివల్ల కేవలం బ్యాటరీ పైనే 100 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించే వీలుంటుంది. హైబ్రిడ్ కార్ల ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే, ఇవి పెట్రోల్ కార్ల కంటే ఎక్కువ మైలేజీని ఇస్తాయి మరియు ఎలక్ట్రిక్ కార్లలాగా ఛార్జింగ్ కోసం గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ కార్లు ప్రయాణంలోనే తమ బ్యాటరీలను వాటంతట అవే ఛార్జ్ చేసుకుంటాయి.