Tata Nexon: టాటా నెక్సాన్.. రూ.11264 ఉంటే చాలు.. ఎస్యూవీలతో నేరుగా పోటీ..!
టాటా మోటార్స్ భారత మార్కెట్లో అనేక విభాగాలలో వాహనాలను విక్రయిస్తుంది. టాటా నెక్సాన్ తయారీదారుచే సబ్ ఫోర్ మీటర్ SUV విభాగంలో కూడా అందించబడుతుంది.
Tata Nexon: టాటా మోటార్స్ భారత మార్కెట్లో అనేక విభాగాలలో వాహనాలను విక్రయిస్తుంది. టాటా నెక్సాన్ తయారీదారుచే సబ్ ఫోర్ మీటర్ SUV విభాగంలో కూడా అందించబడుతుంది. మీరు ఈ వాహనం బేస్ వేరియంట్ను కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. రూ. 2 లక్షల డౌన్పేమెంట్ చేసిన తర్వాత వాహనాన్ని ఇంటికి తీసుకురావాలనుకుంటే, మీరు ప్రతి నెలా ఎంత EMI చెల్లించాలి (టాటా నెక్సాన్ డౌన్ పేమెంట్, EMI). దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Tata Nexon Price
నెక్సాన్ను టాటా అందిస్తోంది. ఈ వాహనం బేస్ వేరియంట్ (టాటా నెక్సాన్ స్మార్ట్) ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 8 లక్షలు. ఈ వాహనాన్ని ఢిల్లీలో కొనుగోలు చేస్తే, RTO కోసం దాదాపు రూ. 63 వేలు, బీమా కోసం దాదాపు రూ. 36 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత టాటా నెక్సాన్ ఆన్ రోడ్ ధర దాదాపు రూ. 9 లక్షలు అవుతుంది.
Tata Nexon Down Payment And EMI
మీరు ఈ కారు బేస్ వేరియంట్ను కొనుగోలు చేస్తే, బ్యాంక్ మీకు ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు మాత్రమే ఫైనాన్స్ చేస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత, మీరు బ్యాంకు నుండి దాదాపు రూ. 7 లక్షల ఫైనాన్స్ పొందవలసి ఉంటుంది. బ్యాంక్ మీకు 9 శాతం వడ్డీతో ఏడు సంవత్సరాల పాటు రూ. 7 లక్షలు ఇస్తే, తదుపరి ఏడు సంవత్సరాల పాటు మీరు ప్రతి నెలా రూ. 11264 EMI చెల్లించాలి.
మీరు బ్యాంకు నుండి ఏడు సంవత్సరాల పాటు 9 శాతం వడ్డీ రేటుతో రూ. 7 లక్షల కారు రుణం తీసుకుంటే, మీరు ఏడు సంవత్సరాల పాటు ప్రతి నెలా రూ. 11264 EMI చెల్లించాలి. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఏడు సంవత్సరాలలో మీరు టాటా నెక్సాన్ కోసం దాదాపు రూ. 2.64 లక్షల వడ్డీని చెల్లిస్తారు. ఆ తర్వాత మీ కారు మొత్తం ధర ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్ రోడ్ వడ్డీతో సహా దాదాపు రూ. 11.46 లక్షలు ఉంటుంది. టాటా నెక్సాన్ను సబ్ ఫోర్ మీటర్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీగా అందిస్తుంది. ఈ వాహనం మార్కెట్లో స్కోడా కైలాక్, కియా సైరోస్, కియా సోనెట్, మారుతి బ్రీజా, హ్యుందాయ్ వెన్యూ వంటి ఎస్యూవీలతో నేరుగా పోటీపడుతుంది.