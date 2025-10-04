  • Menu
Home  > ఆటోమొబైల్

Diwali Offers: ఆఫర్ల జాతర... తక్కువ ధరకే పల్సర్, మ్యాటర్ ఏరా ఈవీ బైకులు..!

Diwali Offers: ఆఫర్ల జాతర... తక్కువ ధరకే పల్సర్, మ్యాటర్ ఏరా ఈవీ బైకులు..!
x

Diwali Offers: ఆఫర్ల జాతర... తక్కువ ధరకే పల్సర్, మ్యాటర్ ఏరా ఈవీ బైకులు..!

Highlights

దీపావళి సందర్భంగా చాలా మంది బైక్‌లు, కార్లను కొనుగోలు చేస్తారు. మీరు బైక్ కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే, మీరు గణనీయమైన పొదుపు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

Diwali Offers: దీపావళి సందర్భంగా చాలా మంది బైక్‌లు, కార్లను కొనుగోలు చేస్తారు. మీరు బైక్ కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే, మీరు గణనీయమైన పొదుపు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. నిజానికి, మీరు షోరూమ్‌లలో కాకుండా ఆన్‌లైన్‌లో బైక్‌లు, స్కూటర్‌లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఆన్‌లైన్ బైక్ షాపింగ్ ఎలా సాధ్యమవుతుందో మీరు ఆలోచిస్తూ ఉండచ్చు. ఫ్లిప్‌కార్ట్, అమెజాన్ రెండూ బైక్‌లు లేదా స్కూటర్‌లను ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఈ బైక్‌లు లేదా స్కూటర్‌లను మీ ప్రాంతంలోని షోరూమ్ ద్వారా విక్రయిస్తారు, కానీ ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.

పల్సర్

మొదట, మీరు ఆసక్తి ఉన్న అన్ని బైక్‌లను ఒకే ప్లాట్‌ఫామ్‌లో చూడచ్చు. మీరు వాటి ధరలు, ఫీచర్లు, ఇతర వివరాలను కూడా పోల్చవచ్చు. ఉదాహరణకు, బజాజ్ పల్సర్ 125 రూ.85,355 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో జాబితా చేశారు.

బజాజ్ పల్సర్ 125 నియాన్ డిస్క్ మోడల్ ధర అమెజాన్‌లో రూ.77,296. మీరు బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ తర్వాత, మీరు ఈ బైక్‌ను దాదాపు రూ.70,000 ధరకు కొనుగోలు చేయచ్చు. ఈ ధర ఎక్స్-షోరూమ్ అని గమనించండి. మీరు నో-కాస్ట్ EMIలో కూడా బైక్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

మ్యాటర్ ఏరా

అదేవిధంగా, మీరు ఫ్లిప్‌కార్ట్ నుండి చౌక ధరకు బైక్‌లను కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. మ్యాటర్ ఏరా 5000+ గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.1,93,826. ఈ ధర కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఉంది. అయితే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మీరు ఈ బైక్‌ను అనేక వేల రూపాయల తగ్గింపుతో కనుగొంటారు.

ఈ బైక్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో రూ.178,826 ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు జాబితా చేశారు. అదనంగా రూ.12,500 బ్యాంక్ ఆఫర్ ఉంది. అన్ని ఆఫర్‌లను సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా మీరు గణనీయంగా ఆదా చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, మీరు ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో పాటు RTO, ఇతర ఛార్జీలను కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఈ ఛార్జీలను ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్‌లో చెల్లించవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick