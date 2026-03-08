Mileage King: సామాన్యుడి బండి..మైలేజీలో రారాజు! లీటర్ పెట్రోల్తో 90 కి.మీ ప్రయాణం
Bajaj Platina Mileage King: సామాన్యుడి సొంతబండి.. మైలేజీలో రారాజు! లీటర్ పెట్రోల్తో ఏకంగా 90 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం. బజాజ్ ప్లాటినా ఫీచర్లు, ధరపై స్పెషల్ రిపోర్ట్ మీకోసం.
Bajaj Platina Mileage King: భారతీయ రోడ్లపై మధ్యతరగతి ప్రజల నమ్మకానికి మారుపేరుగా నిలిచింది బజాజ్ ప్లాటినా (Bajaj Platina). పెట్రోల్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న వేళ, సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడకుండా గమ్యానికి చేర్చే ఈ బైక్ ఇప్పుడు మరోసారి హాట్ టాపిక్గా మారింది. కేవలం మైలేజీ మాత్రమే కాదు, తక్కువ మెయింటెనెన్స్తో "కష్టం చేసే చేతులకు తోడుగా" నిలుస్తూ మైలేజీ కింగ్ అనిపించుకుంటోంది.
ప్లాటినా 100: బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే మైలేజ్!
రోజువారీ కూలీలు, చిన్న వ్యాపారులు, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజల మొదటి ఛాయిస్ ప్లాటినా 100. దీని ప్రత్యేకతలు ఇవే:
మైలేజ్: లీటర్కు ఏకంగా 75 నుండి 90 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తుంది.
ధర: సుమారు రూ. 66,015 (ఎక్స్-షోరూమ్).
ఇంజిన్: 102 సిసి పవర్ఫుల్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, 4-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో స్మూత్ రైడింగ్ ఇస్తుంది.
డిజైన్: స్టైలిష్ హెడ్ల్యాంప్, LED DRLలతో ఆధునిక లుక్ సొంతం చేసుకుంది.
ప్లాటినా 110: స్టైల్తో పాటు కంఫర్ట్ కూడా!
కొంచెం ప్రీమియం లుక్ కోరుకునే వారి కోసం ప్లాటినా 110 అందుబాటులో ఉంది.
ధర: సుమారు రూ. 71,558 (ఎక్స్-షోరూమ్).
మైలేజ్: లీటర్కు సుమారు 70 కిలోమీటర్ల వరకు ఇంధన సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది.
ఫీచర్స్: LED హెడ్ల్యాంప్, స్టైలిష్ టెయిల్ ల్యాంప్స్ దీనికి కొత్త కళను తెచ్చాయి. 115.45 సిసి ఇంజిన్తో సిటీ రోడ్లపై దూసుకుపోతుంది.
రైడింగ్ సౌకర్యంలో దీనికి సాటి లేదు..
చాలా మంది ప్లాటినాను ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం దాని సాఫ్ట్ సస్పెన్షన్. ఎంతటి గుంతల రోడ్డు పైనైనా వెన్నెముకకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రయాణించవచ్చు. దీని పొడవైన సీటు కుటుంబంతో ప్రయాణించే వారికి ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాలనుకునే వారికి, ముఖ్యంగా డెలివరీ బాయ్స్ మరియు ఆఫీస్ వెళ్లే వారికి ఈ బైక్ ఒక వరం లాంటిది. అందుకే దీనిని అందరూ ప్రేమగా 'గరీబోళ్ల బండి' అని పిలుచుకుంటారు.