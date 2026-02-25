  • Menu
Best Budget Bike: బడ్జెట్‌లో బెస్ట్ బైక్ రూ.66 వేలకే.. లీటర్‌కు 90 కి.మీ మైలేజ్..నెలకు 33 వేల మంది కొనుగోలు!

Highlights

Best Budget Bike : బడ్జెట్ ధరలో బెస్ట్ మైలేజ్ బైక్ కోసం చూస్తున్నారా? బజాజ్ ప్లాటినా 2026లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. కేవలం రూ. 66 వేలకే లీటరుకు 90 కి.మీ మైలేజ్ ఇచ్చే ఈ బైక్ ఫీచర్లు, ధర మరియు సేల్స్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Best Budget Bike: భారతీయ మార్కెట్లో 'మైలేజ్' అంటేనే ముందుగా గుర్తొచ్చే పేరు బజాజ్ ప్లాటినా (Bajaj Platina). మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు, రోజువారీ ఆఫీసు పనులకు వెళ్లేవారికి నమ్మకమైన నేస్తంగా మారిన ఈ బైక్, 2026 ప్రారంభంలోనే అమ్మకాల్లో దుమ్మురేపుతోంది.

రికార్డు స్థాయిలో అమ్మకాలు

జనవరి 2026 నెలలో ప్లాటినా ఏకంగా 33,520 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది.

♦ గతేడాది (జనవరి 2025) అమ్ముడైన 27,336 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇది 22.62 శాతం వృద్ధి.

♦ పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల నేపథ్యంలో, వినియోగదారులు మైలేజ్ కింగ్ ప్లాటినా వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

రెండు వేరియంట్లు.. అద్భుతమైన ఫీచర్లు

ప్రస్తుతం బజాజ్ ప్లాటినా రెండు పవర్‌ఫుల్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది:

1. బజాజ్ ప్లాటినా 100 (Bajaj Platina 100)

ఇది బడ్జెట్ ప్రియుల కోసం రూపొందించబడింది.

ధర: రూ. 66,015 (ఎక్స్-షోరూమ్).

మైలేజ్: లీటర్‌కు 75 నుంచి 90 కిలోమీటర్ల వరకు అద్భుతమైన మైలేజీని అందిస్తుంది.

ఇంజిన్: 102 సీసీ పెట్రోల్ ఇంజిన్, 4-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్.

లుక్: LED DRLలు, స్టైలిష్ హెడ్‌ల్యాంప్స్‌తో మోడ్రన్ ఫినిషింగ్.

2. బజాజ్ ప్లాటినా 110 (Bajaj Platina 110)

కాస్త ఎక్కువ పవర్, ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారి కోసం ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.

ధర: రూ. 71,558 (ఎక్స్-షోరూమ్).

మైలేజ్: లీటర్‌కు సుమారు 70 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ ఇస్తుంది.

ఇంజిన్: 115.45 సీసీ పెట్రోల్ ఇంజిన్.

పర్ఫార్మెన్స్: కేవలం 15.49 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 80 కి.మీ వేగాన్ని అందుకోగలదు. గరిష్ట వేగం గంటకు 90 కి.మీ.

ఎందుకు కొనుగోలు చేయాలి?

ప్లాటినా విజయం వెనుక ప్రధాన కారణాలు దాని సరసమైన ధర, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు, మరియు కంఫర్టబుల్ రైడింగ్. నగరాల్లో ట్రాఫిక్ మధ్య ప్రయాణించినా, గ్రామాల్లో కరుకు రోడ్లపై వెళ్లినా ప్లాటినా ఇచ్చే కంఫర్ట్ వేరే బైక్‌లలో దొరకదని వినియోగదారులు భావిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం ఉన్న పోటీలో హోండా సిడి 110 డ్రీమ్, టీవీఎస్ రేడియన్ వంటి బైక్‌లకు ప్లాటినా గట్టి పోటీనిస్తోంది. మీరు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాలనుకుంటే ప్లాటినా కచ్చితంగా మీ గ్యారేజీలో ఉండాల్సిన బైక్.

