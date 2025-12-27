  • Menu
Bajaj Chetak Scooter: రెట్రో లుక్.. సూపర్ రేంజ్‌.. యూత్‌ను కట్టిపడేస్తున్న చేతక్ స్కూటర్..!

Bajaj Chetak Scooter: బజాజ్ చేతక్ దేశంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన రెట్రో-స్టైల్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

Bajaj Chetak Scooter: బజాజ్ చేతక్ దేశంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన రెట్రో-స్టైల్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. 1972లో పెట్రోల్ వెర్షన్‌తో ప్రారంభమైన ఈ ఐకానిక్ స్కూటర్ ఇప్పుడు పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్‌గా మారింది. మెరుగైన బ్యాటరీ, అదిరిపోయే రేంజ్, అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ తో ఆకట్టుకుంటుంది. ఆల్ మెటల్ బాడీతో డ్యూరబుల్‌ గా, ప్రీమియం లుక్‌తో ఉంటుంది.

వేరియంట్స్, ధరలు

Chetak 3001 (ఎంట్రీ-లెవల్): రూ. 99,900 – రూ.1.07 లక్షలు

Chetak 3503 (బేస్ 35 సిరీస్): రూ.1.10 లక్షలు

Chetak 3502: రూ.1.22 లక్షలు

Chetak 3501 (టాప్-ఎండ్): రూ.1.27 – రూ.1.35 లక్షలు.

ఆన్-రోడ్ ధరలు సిటీ ఆధారంగా రూ.1.05 – రూ.1.50 లక్షల మధ్య ఉంటాయి. జనవరి 2026లో మరింత అఫర్డబుల్ వేరియంట్ రూ. 80,000- రూ. 90,000 వరకు రావచ్చు.

బ్యాటరీ: 3.0 kWh (3001) లేదా 3.5 kWh (35 సిరీస్) లిథియం-ఐయాన్ ని కలిగి ఉంటుంది. రేంజ్ 127 కి.మీ వస్తుంది. 35 సిరీస్ 151-153 km ఇస్తుంది. టాప్ స్పీడ్ 63 kmph, కొన్ని వేరియంట్స్ లో 73 kmph ఇస్తుంది. 4.2 kW BLDC మోటార్ ను కలిగి ఉంటుంది. సుమారు 5.36 bhp, 20 Nm టార్క్ అందిస్తుంది. ఛార్జింగ్ టైమ్ 0-80%కి 3-4 గంటలు పడుతుంది. రైడ్ మోడ్స్ ఎకో, స్పోర్ట్ లో వస్తుంది. బ్రేక్స్ ఫ్రంట్ డిస్క్, రియర్ డ్రమ్, కంబైన్డ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (CBS)తో వస్తుంది. ఫ్రంట్ టెలిస్కోపిక్, రియర్ మోనోషాక్ తో వస్తుంది. స్టోరేజ్ 35 లీటర్ల అండర్ సీట్ ఉంటుంది. 35 సిరీస్‌లో ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది. స్కూటర్ బరువు సుమారు 130-140 కేజీలు ఉంటుంది.

ఆల్-మెటల్ బాడీ (ప్లాస్టిక్ కాకుండా డ్యూరబుల్) ఉంటుంది. IP67 వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెంట్. డిజిటల్ డిస్‌ ప్లే ఉంటుంది. బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. నావిగేషన్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్, కాల్ అలర్ట్స్, జియోఫెన్సింగ్. కీలెస్ ఇగ్నిషన్, సీక్వెన్షియల్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి. హిల్ హోల్డ్, రివర్స్ మోడ్, ఓవర్‌స్పీడ్ అలర్ట్ ఉంటుంది. లెంగ్తీ సీట్, ఎక్స్‌టెండెడ్ ఫుట్‌బోర్డ్ ఉంటుంది. బ్రూక్లిన్ బ్లాక్, ఇండిగో బ్లూ, హాజెల్‌నట్, స్కార్లెట్ రెడ్ ఉంటాయి. వేరియంట్ ఆధారంగా 6కు పైగా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రెట్రో లుక్, ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీ, మంచి రేంజ్‌తో సిటీ కమ్యూటింగ్‌కు ఐడియల్. టీవీఎస్ iQube, ఓలా S1, ఏథర్ రిజ్టా లాంటి స్కూటర్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తుంది.

