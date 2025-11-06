Auto Sales Report: బజాజ్ రికార్డ్ సేల్స్.. అక్టోబర్లో ఎన్ని వాహనాలు అమ్ముడయ్యాయంటే..?
Auto Sales Report: దేశంలోని ప్రముఖ ద్విచక్ర మరియు త్రిచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో, అక్టోబర్ 2025 అమ్మకాల గణాంకాలను విడుదల చేసింది. ఈ నెలలో కంపెనీ మొత్తం 518,170 వాహనాలను విక్రయించింది, ఇది 2024 అక్టోబర్లో అమ్ముడైన 479,707 యూనిట్లతో పోలిస్తే 8% వార్షిక పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. ఈ వృద్ధి దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ను సూచిస్తుంది.
కంపెనీ ప్రకారం, దేశీయ మార్కెట్లో (వాణిజ్య వాహనాలతో సహా) అమ్మకాలు 3% పెరిగి 314,148 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో ఇది 303,831 యూనిట్లు. పండుగ సీజన్, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెరుగుతున్న ద్విచక్ర వాహనాల డిమాండ్ ఈ వృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించాయని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఈ సంవత్సరం బజాజ్ ఆటో ఎగుమతులు గణనీయమైన పెరుగుదలను చూశాయి. కంపెనీ 204,022 యూనిట్లను ఎగుమతి చేసింది, ఇది గత సంవత్సరం 175,876 యూనిట్ల నుండి 16% పెరుగుదల. లాటిన్ అమెరికా, ఆఫ్రికా మరియు ఆగ్నేయాసియా మార్కెట్ల నుండి బలమైన డిమాండ్ ఈ వృద్ధికి కారణమైందని కంపెనీ పేర్కొంది.
మొత్తం ద్విచక్ర వాహనాల అమ్మకాలు అక్టోబర్ 2025లో 7% పెరిగి 442,316 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి, ఇది అక్టోబర్ 2024లో 414,372 యూనిట్లు. దేశీయ మార్కెట్లో మాత్రమే, బజాజ్ 266,470 యూనిట్లను విక్రయించింది, ఇది గత సంవత్సరం 255,909 యూనిట్ల నుండి 4% పెరుగుదల. అమ్మకాల గణాంకాలు మెరుగుపడినప్పటికీ, బజాజ్ ఆటో షేర్లు సోమవారం స్వల్పంగా పడిపోయాయి. కంపెనీ స్టాక్ BSE (బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్)లో 0.25% తగ్గి షేరుకు ₹8,872 వద్ద ముగిసింది.
మొత్తం మీద, బజాజ్ ఆటో అక్టోబర్ అమ్మకాల నివేదిక దేశీయ, ప్రపంచ రంగాలలో కంపెనీ స్థిరమైన వృద్ధిని కొనసాగించిందని చూపిస్తుంది. ఎగుమతుల్లో బలమైన పుంజుకోవడం, ద్విచక్ర వాహన విభాగంలో మెరుగుదల రాబోయే నెలల్లో కంపెనీ తన మార్కెట్ వాటాను మరింత పెంచుకునే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నాయి.