Bajaj Auto : మార్కెట్లో బజాజ్ సునామీ..ప్రత్యర్థులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న పల్సర్, ప్లాటినా
Bajaj Auto : బజాజ్ ఆటో తన విక్రయాల్లో కొత్త శిఖరాలను తాకింది. పల్సర్ స్పీడు, ప్లాటినా మైలేజ్, చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ తోడవ్వడంతో 2026 జనవరి నెలలో కంపెనీ సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఏకంగా 25 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తూ, టూ-వీలర్ మార్కెట్లో తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. దేశీయంగానే కాకుండా విదేశీ ఎగుమతుల్లో కూడా బజాజ్ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది.
జనవరిలో విక్రయాల జోరు
బజాజ్ ఆటో 2026 జనవరి నెలలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో 4.77 లక్షల యూనిట్ల విక్రయాలను నమోదు చేసింది. 2025 జనవరితో పోలిస్తే ఇది సుమారు 25 శాతం అధికం. ఈ విక్రయాలలో మోటార్ సైకిళ్లు, స్కూటర్లు మరియు త్రీ-వీలర్ల వాటా ఉంది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు ఎక్కువగా ఇష్టపడే కమ్యూటర్ బైక్ ల విక్రయాలు ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణమయ్యాయి. అటు దేశీయ విక్రయాలు, ఇటు ఎగుమతులు రెండింటిలోనూ కంపెనీ రెండంకెల వృద్ధిని సాధించడం విశేషం.
పల్సర్, ప్లాటినా.. బజాజ్ కి రెండు కళ్ళు
బజాజ్ సేల్స్ లో సింహభాగం మోటార్ సైకిళ్లదే. ఎంట్రీ-లెవల్ విభాగంలో ప్లాటినా తన మైలేజీతో గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో తిరుగులేని ఆదరణ పొందుతోంది. ఇక కుర్రాళ్ల ఫేవరెట్ పల్సర్ విషయానికి వస్తే.. 125cc నుంచి 250cc విభాగంలో దీనికి పోటీయే లేదు. కేవలం ఇండియాలోనే కాకుండా ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా వంటి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా పల్సర్ బైకులు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. పట్టణ యువత అవసరాలను తీరుస్తూ పల్సర్ పోర్ట్ఫోలియో కంపెనీకి లాభాల పంట పండిస్తోంది.
చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ క్రేజ్
ఒకప్పుడు పెట్రోల్ స్కూటర్ గా చరిత్ర సృష్టించిన చేతక్, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ అవతారంలో అలరిస్తోంది. జనవరిలో చేతక్ ఈవీ విక్రయాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. కంపెనీ తన డీలర్ నెట్వర్క్ను విస్తరించడం, ఛార్జింగ్ సదుపాయాలను పెంచడం వల్ల ఈవీ మార్కెట్లో బజాజ్ తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంటోంది. మోటార్ సైకిళ్లతో పోలిస్తే స్కూటర్ల వాటా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఈవీ విభాగంలో వస్తున్న వృద్ధి భవిష్యత్తుపై ధీమాను పెంచుతోంది. స్మార్ట్ ఫీచర్లు, మెరుగైన రేంజ్ తో చేతక్ యువతను ఆకట్టుకుంటోంది.
దేశీయ, విదేశీ విక్రయాల వివరాలు
గణాంకాలను పరిశీలిస్తే.. జనవరిలో దేశీయ విక్రయాలు సుమారు 2.62 లక్షల యూనిట్లుగా ఉన్నాయి. ఇందులో టూ-వీలర్ల వాటా 2.15 లక్షల యూనిట్లు. ఇక ఎగుమతుల విషయానికి వస్తే, సుమారు 1.92 లక్షల యూనిట్లు విదేశాలకు పంపబడ్డాయి. బజాజ్ ఆటో విక్రయాలలో ఎగుమతుల వాటా దాదాపు సగం ఉండటం గమనార్హం. ఇది అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బజాజ్ బ్రాండ్ కు ఉన్న విశ్వసనీయతను ప్రతిబింబిస్తోంది. మూడు చక్రాల వాహనాల విభాగంలో కూడా బజాజ్ తన నంబర్ 1 స్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంది.