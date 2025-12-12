Ather Energy: ఏథర్ రిజ్టా.. రికార్డులే రికార్డులు.. 2 లక్షలకు పైగా యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి..!
Ather Energy: అతిపెద్ద ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన కంపెనీలలో ఒకటైన ఏథర్ ఎనర్జీ నుండి రిజ్టా ఫ్యామిలీ స్కూటర్ అమ్మకాలు రెండు లక్షల యూనిట్లను దాటాయి. గత సంవత్సరం ఏప్రిల్లో ప్రారంభించబడిన ఈ స్కూటర్ ఈ సంవత్సరం మేలో అమ్ముడైన లక్ష యూనిట్లను అధిగమించింది. ఏథర్ ఎనర్జీ రిజ్టాతో తన ఉనికిని విస్తరించుకోగలిగింది. 3.7 kWh బ్యాటరీ, టెర్రకోట రెడ్ వంటి కొత్త రంగు ఎంపికలతో కూడిన కొత్త వేరియంట్ కూడా అమ్మకాల పెరుగుదలకు దోహదపడింది. కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలలో రిజ్టా వాటా 70 శాతానికి పైగా పెరిగింది. మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మార్కెట్ వాటా దాదాపు రెట్టింపు అయింది. రిజ్టా ప్రారంభించినప్పటి నుండి వేగంగా అమ్మకాల వృద్ధిని సాధించిందని, ఇది కంపెనీ తన ఉనికిని విస్తరించడానికి సహాయపడిందని అథర్ ఎనర్జీ పేర్కొంది.
ఇటీవల, ఏథర్ ఎనర్జీ ఐదు లక్షల ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలను తయారు చేసింది, ఉత్తర , మధ్య భారతదేశంలో తన ఉనికిని విస్తరించింది. రిజ్టా కంపెనీ మొత్తం తయారీలో మూడింట ఒక వంతు కంటే ఎక్కువ వాటా కలిగి ఉంది. ఏథర్ ఎనర్జీకి తమిళనాడులోని హోసూర్లో రెండు తయారీ ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడానికి, మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లోని బిడ్కిన్లో మూడవ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఏథర్ ఎనర్జీ తన ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ల సంఖ్యను కూడా వేగంగా విస్తరించింది. సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి, దేశవ్యాప్తంగా వివిధ నగరాల్లో 524 ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్లను కలిగి ఉంది.
కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలో 450S, 450X, 450 అపెక్స్, రిజ్టా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఉన్నాయి. గత నెలలో, అథర్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లో మూడవ స్థానాన్ని నిలుపుకుంది. అయితే, కంపెనీ అమ్మకాలు నెలవారీ ప్రాతిపదికన సుమారు 30 శాతం తగ్గాయి. గత నెలలో, కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అమ్మకాలు 20,018 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి. నవంబర్లో, టీవీఎస్ మోటార్స్ బజాజ్ ఆటోను అధిగమించి ఈ మార్కెట్లో మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. గత నెలలో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ పేలవమైన పనితీరును కనబరిచింది, అమ్మకాలు దాదాపు 50 శాతం తగ్గాయి. మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన అమ్మకాలు గత నెలలో 20 శాతానికి పైగా తగ్గి దాదాపు 1.15 లక్షల యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.