No Showroom Visit: సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లకుండానే స్కూటర్ అప్డేట్! ఏథర్ యూజర్ల కోసం క్రేజీ సర్ప్రైజ్!
ఏథర్ 450Xలో కొత్త 'ఇన్ఫినిట్ క్రూయిజ్' ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది నగర ప్రయాణాలను సులభతరం చేస్తూ, తక్కువ శ్రమతో కూడిన స్మార్ట్ కంట్రోల్స్ మరియు గరిష్ట సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.
ఏథర్ ఎనర్జీ తన ఏథర్ 450X ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లోకి కొత్త 'ఇన్ఫినిట్ క్రూయిజ్' (Infinite Cruise) ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా పట్టణ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీలో ఒక పెద్ద అడుగు వేసింది. ఓవర్-ది-ఎయిర్ (OTA) సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ద్వారా లభించే ఈ ఫీచర్, నగర ప్రయాణాల్లో వినియోగదారులకు మరింత మెరుగైన, సురక్షితమైన మరియు తక్కువ శ్రమతో కూడిన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
జనవరి 2025 నుండి విక్రయించిన 44,000 కంటే ఎక్కువ ఏథర్ 450X స్కూటర్లకు ఈ ఇన్ఫినిట్ క్రూయిజ్ అప్డేట్ పూర్తిగా ఉచితం. స్మార్ట్ఫోన్ అప్డేట్ల మాదిరిగానే, సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే రైడర్లు తమ స్కూటర్ డాష్బోర్డ్ నుండే దీనిని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.
ఇన్ఫినిట్ క్రూయిజ్ అంటే ఏమిటి మరియు దాని ప్రయోజనాలు?
ఇన్ఫినిట్ క్రూయిజ్ అనేది 10 km/h నుండి 90 km/h వేగ పరిధిలో పనిచేసే ఒక అధునాతన నియంత్రణ వ్యవస్థ. వేగం తరచుగా మారే భారతీయ నగర ట్రాఫిక్ పరిస్థితులకు ఇది చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ను ఆన్ చేసినప్పుడు, సిస్టమ్ ట్రాఫిక్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వేగాన్ని సర్దుబాటు చేస్తుంది, దీనివల్ల రైడర్ పదే పదే థ్రోటిల్ (throttle) తిప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఈ ఫీచర్ యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే, రైడర్ బ్రేక్ లేదా యాక్సిలరేటర్ను వాడుతున్నప్పుడు కూడా ఇది నిలిచిపోదు. దీనివల్ల లాంగ్ రైడ్స్ మరియు ట్రాఫిక్ ప్రయాణాలు చాలా ప్రశాంతంగా, నియంత్రితంగా సాగుతాయి.
సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కోసం మరిన్ని స్మార్ట్ ఫీచర్లు
ఏథర్ 450Xలో ఇన్ఫినిట్ క్రూయిజ్తో పాటు మరిన్ని రైడర్-ఫ్రెండ్లీ ఫీచర్లను చేర్చింది:
- హిల్ కంట్రోల్ (Hill Control): ఎత్తు పల్లాల వద్ద స్కూటర్ వెనక్కి జారిపోకుండా కాపాడుతుంది.
- సిటీ క్రూయిజ్ (City Cruise): ఖాళీగా ఉన్న సిటీ రోడ్లపై స్థిరమైన వేగాన్ని కొనసాగిస్తుంది.
- క్రావల్ కంట్రోల్ (Crawl Control): ట్రాఫిక్ చాలా నెమ్మదిగా కదులుతున్నప్పుడు రైడర్కు సహాయపడుతుంది.
ఏథర్ 450X: పనితీరు మరియు సాంకేతికత
ఏథర్ 450X భారతదేశంలోని అత్యంత అధునాతన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో ఒకటి. ఇది గరిష్టంగా 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు మరియు IDC సర్టిఫైడ్ రేంజ్ 161 కిమీ వరకు ఉంటుంది. 6.4 kW శక్తి మరియు 26 Nm గరిష్ట టార్క్తో ఇది వేగంగా దూసుకెళ్తుంది. దీని అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ మరియు మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ అద్భుతమైన స్థిరత్వాన్ని మరియు సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి.
స్మార్ట్ డాష్బోర్డ్ మరియు భద్రతా ఫీచర్లు
ఏథర్ 450Xలో 17.7 సెం.మీ TFT టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఉంది. దీని ద్వారా గూగుల్ మ్యాప్స్, వాట్సాప్ సందేశాలు, కాల్స్ మరియు మ్యూజిక్ నియంత్రించవచ్చు. ఇందులో అలెక్సా (Alexa) ఇంటిగ్రేషన్ కూడా ఉంది, దీనివల్ల వాయిస్ కమాండ్స్ ద్వారా స్కూటర్ స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు. భద్రత కోసం రెండు డిస్క్ బ్రేక్లు, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఫాల్ సేఫ్ (Fall Safe), పార్క్ సేఫ్ మరియు లాక్ సేఫ్ వంటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి.
రంగులు, వారంటీ మరియు ధర
ఏథర్ 450X స్టెల్త్ బ్లూ, కాస్మిక్ బ్లాక్, స్టిల్ వైట్, స్పేస్ గ్రే వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. బ్యాటరీపై 8 ఏళ్ల వారంటీ ఉండటం వినియోగదారులకు భరోసానిస్తుంది. ఇన్ని అత్యాధునిక ఫీచర్లు కలిగిన ఏథర్ 450X ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ₹1,47,998 గా నిర్ణయించబడింది. ఏథర్ ఎనర్జీ అధికారిక వెబ్సైట్ లో మరిన్ని వివరాలు చూడవచ్చు.