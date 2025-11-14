Mercedes-Benz G-Class: మెర్సిడెస్ పక్కన మెరిసిన ఫాస్ట్ బౌలర్ అర్ష్దీప్ సింగ్..!
Mercedes-Benz G-Class: ఆస్ట్రేలియాలో తన అద్భుతమైన ప్రదర్శన తర్వాత భారత ఫాస్ట్ బౌలర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ తనకు తానుగా ఒక అద్భుతమైన బహుమతిని ఇచ్చుకున్నాడు. టీమ్ ఇండియా యువ స్టార్ ఇటీవల కొత్త మెర్సిడెస్-బెంజ్ జి-క్లాస్ (జి-వాగన్) కొనుగోలు చేశాడు. తన లగ్జరీ కారు చిత్రాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. ఈ కారు బేస్ ధర దాదాపు రూ.3 కోట్లు, ఫీచర్లు, వేరియంట్లతో, దాని ఆన్-రోడ్ ధర దాదాపు రూ.4 కోట్లకు చేరుకుంటుంది.
అర్ష్దీప్ సింగ్ కొత్త మెర్సిడెస్ G-క్లాస్ అనేది 5-సీట్ల లేఅవుట్లో వచ్చే అందమైన నల్లటి SUV. ఇది 2925cc నుండి 3982cc వరకు ఇంజిన్ల ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఇంజిన్ 325.86 bhp నుండి 576.63 PS, 850 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారు ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ను కలిగి ఉంది, ఇది డ్రైవ్ చేయడం చాలా సులభం, సున్నితంగా చేస్తుంది. గతంలో, అర్ష్దీప్ టయోటా ఫార్చ్యూనర్ను కలిగి ఉన్నాడు, కానీ ఇప్పుడు అతను తన గ్యారేజీకి సూపర్-లగ్జరీ కారును జోడించాడు.
అర్ష్దీప్ కొత్త మెర్సిడెస్-AMG G63 దాని విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్, అధునాతన ఫీచర్లకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది రెండు 12.3-అంగుళాల డిజిటల్ డిస్ప్లే స్క్రీన్లను కలిగి ఉంది - ఒకటి ఇన్ఫోటైన్మెంట్ కోసం మరొకటి డ్రైవర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కోసం. ఈ కారు వైర్లెస్ ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇంకా, ఇది 18-స్పీకర్, 760-వాట్ బర్మెస్టర్ సౌండ్ సిస్టమ్, కొత్త త్రీ-స్పోక్ AMG పెర్ఫార్మెన్స్ స్టీరింగ్ వీల్ను కలిగి ఉంది, ఇది దీనిని మరింత ప్రీమియంగా చేస్తుంది.
అర్ష్దీప్ క్రికెట్ కెరీర్ను మనం పరిశీలిస్తే, అతను ఇప్పటివరకు టీం ఇండియా తరపున అసాధారణంగా బాగా రాణించాడు. అతను 11 వన్డేల్లో 17 వికెట్లు, 68 టి20 అంతర్జాతీయాల్లో 105 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇటీవల, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన టి20 సిరీస్లో, అతను 3 మ్యాచ్ల్లో 4 వికెట్లు పడగొట్టగా, వన్డే సిరీస్లో, అతను 2 మ్యాచ్ల్లో 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతని బౌలింగ్ అతని నిరంతర అభివృద్ధి, కృషిని ప్రతిబింబిస్తుంది, అందుకే అతను కొత్త లగ్జరీ కారును కొనుగోలు చేయడం ద్వారా తన ప్రయత్నాలను జరుపుకున్నాడు.