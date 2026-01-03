  • Menu
Bajaj Pulsar models :బజాజ్ పల్సర్ 25 ఏళ్లు: భారతీయ రైడర్ల కోసం అద్భుతమైన యానివర్సరీ ఆఫర్లు

Highlights

భారత్‌లో బజాజ్ పల్సర్ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై రూ.7,000 వరకు విలువైన యానివర్సరీ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. 125సీసీ నుంచి 400సీసీ వరకు అర్హత ఉన్న పల్సర్ మోడళ్లు, అందించే బెనిఫిట్స్ మరియు పరిమిత కాలం డీల్స్ గురించి సమీప బజాజ్ షోరూమ్‌లలో తెలుసుకోండి.

పల్సర్ అభిమానులకు శుభవార్త! భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోటార్‌సైకిల్ బ్రాండ్‌లలో ఒకటి ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకుంది. పల్సర్ ప్రస్థానం ప్రారంభమై 25 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా, బజాజ్ ఆటో (Bajaj Auto) పాత మరియు కొత్త కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేక వార్షికోత్సవ ఆఫర్లను ప్రకటించింది.

మీరు ఇప్పుడే బైక్ రైడింగ్ నేర్చుకుంటున్న వారైనా లేదా పవర్‌ఫుల్ బైక్ ప్రేమికులైనా, ఈ 'గోల్డెన్ జూబ్లీ కాంబో' ఆఫర్లు మీ కలల బైక్‌ను సొంతం చేసుకోవడంలో ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గిస్తాయి.

వార్షికోత్సవ బోనస్‌లు: మీకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఈ వేడుక కేవలం కేక్ కోయడంతో ముగిసిపోదు; ఇది కస్టమర్లకు నిజమైన పొదుపును అందిస్తుంది. పరిమిత కాలం పాటు, బజాజ్ కొన్ని పల్సర్ మోడళ్లపై ₹7,000 వరకు ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది.

ఈ "యానివర్సరీ వాల్యూ ప్యాక్" లో ఇవి ఉన్నాయి:

  1. నేరుగా నగదు తగ్గింపు (Cash Discounts): షోరూమ్ ధరపై తక్షణ తగ్గింపు.
  2. ఆర్థిక వెసులుబాటు: మీరు లోన్ ఎంచుకుంటే ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఉండదు.
  3. దీర్ఘకాలిక పొదుపు: అదనంగా ఐదు ఉచిత సర్వీసులు (Free Services), తద్వారా రాబోయే ఏళ్లలో నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గుతాయి.

ఈ ఆఫర్లు భారతదేశం అంతటా అందుబాటులో ఉన్నాయి, అయితే ఇవి పరిమిత కాలం మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి కొత్త బైక్ కొనాలనుకునే వారికి ఇదే సరైన సమయం.

మీ శక్తిని ఎంచుకోండి: అందుబాటులో 11 మోడల్స్

గత 25 ఏళ్లలో పల్సర్ కుటుంబం చాలా పెద్దదైంది. ప్రస్తుతం 125cc నుండి 400cc వరకు వివిధ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా 11 మోడల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి:

  1. రోజువారీ ప్రయాణాలకు: పల్సర్ 125, N125, N150, 150 మరియు N160.
  2. వేగాన్ని కోరుకునే వారికి: పల్సర్ NS160, NS200 మరియు ప్రసిద్ధ RS200.
  3. క్వార్టర్-లీటర్ విభాగంలో: పల్సర్ N250 మరియు F250.
  4. అత్యంత శక్తివంతమైనది: పల్సర్ NS400Z — ఇది ఇప్పటివరకు తయారైన పల్సర్‌లలో కెల్లా అత్యంత శక్తివంతమైనది.

"ద రియల్ రష్" వారసత్వం

ఈ 25 ఏళ్ల ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, బజాజ్ ఆటో మోటార్‌సైకిల్ బిజినెస్ ప్రెసిడెంట్ సారంగ్ కనాడే మాట్లాడుతూ, పల్సర్ కేవలం బైక్‌లను మాత్రమే అమ్మలేదని, భారతదేశంలో మోటార్‌సైక్లింగ్ సంస్కృతిని మార్చివేసిందని అన్నారు. DTS-i వంటి సాంకేతికతను మరియు స్పోర్టీ "నేకెడ్" డిజైన్లను సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా బజాజ్ యువతకు హై-ఎండ్ త్రిల్‌ను అందించింది.

ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్ NS400Z లాంచ్ మరియు ఈ కొత్త యానివర్సరీ ఆఫర్లు.. పల్సర్‌ను ఇంటి పేరుగా మార్చిన లక్షలాది మంది రైడర్లకు బజాజ్ చెబుతున్న ధన్యవాదాలు.

మరిన్ని వివరాల కోసం మీరు సమీపంలోని బజాజ్ షోరూమ్‌ను లేదా Bajaj Auto అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు.

