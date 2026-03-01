  • Menu
2026 Toyota Fortuner: కొత్త అవతారంలో 2026 Toyota Fortuner.. టాప్ 5 మార్పులు ఇవే..!

2026 Toyota Fortuner
2026 Toyota Fortuner: కొత్త అవతారంలో 2026 Toyota Fortuner.. టాప్ 5 మార్పులు ఇవే..!

Highlights

2026 Toyota Fortuner: ఎస్‌యూవీ కార్ల రారాజు టయోటా ఫార్చ్యూనర్ సరికొత్త రూపంలో 2026లో మార్కెట్లోకి రాబోతోంది.

2026 Toyota Fortuner: ఎస్‌యూవీ కార్ల రారాజు టయోటా ఫార్చ్యూనర్ సరికొత్త రూపంలో 2026లో మార్కెట్లోకి రాబోతోంది. ఈ కొత్త మోడల్‌లో ప్రధానంగా ఐదు భారీ మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. కార్ లవర్స్ ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్న అధునాతన ఫీచర్లను ఇందులో జోడిస్తున్నారు. కేవలం లుక్ మాత్రమే కాకుండా, పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా కూడా ఇది మరింత శక్తివంతంగా ఉండబోతోంది.

ముందుగా దీని హెడ్‌ల్యాంప్స్ మరియు గ్రిల్ డిజైన్‌ను పూర్తిగా మార్చేశారు. ఇది కారుకు మరింత అగ్రెసివ్ మరియు బోల్డ్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. రోడ్డుపై ఈ కారు వెళ్తుంటే అందరి దృష్టి దీనిపైనే పడేలా స్టైలిష్‌గా తీర్చిదిద్దారు. కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ మరియు రియర్ డిజైన్ కూడా మునుపటి కంటే చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండబోతున్నాయి.

ఇంటీరియర్ విషయంలో టయోటా ఈసారి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. క్యాబిన్ లోపల లగ్జరీ ఫీలింగ్ పెంచడానికి సరికొత్త మెటీరియల్స్ వాడారు. పెద్ద టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ మరియు మెరుగైన సౌండ్ సిస్టమ్ వంటివి ఇందులో ఉండబోతున్నాయి. డ్రైవర్ మరియు ప్రయాణికులకు అత్యంత సౌకర్యవంతమైన అనుభూతిని అందించడమే లక్ష్యంగా దీన్ని రూపొందించారు.

ఇంజిన్ పరంగా హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మైలేజ్ పెరగడమే కాకుండా కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది. పవర్ విషయంలో ఫార్చ్యూనర్ తన బ్రాండ్ ఇమేజ్‌ను కాపాడుకుంటూనే, స్మూత్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందిస్తుంది. ఆఫ్-రోడింగ్ ప్రియులకు కూడా ఇది మరింత పవర్‌ఫుల్ ఆప్షన్లను ఇవ్వబోతోంది.

సేఫ్టీ పరంగా కూడా కొత్త ఫార్చ్యూనర్‌లో అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS) వంటి ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎయిర్ బ్యాగులు, ఏబీఎస్ మరియు ఇతర భద్రతా ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచారు. ఫ్యామిలీతో కలిసి సేఫ్ గా లాంగ్ ట్రిప్స్ వెళ్లాలనుకునే వారికి ఈ కొత్త ఫార్చ్యూనర్ ఒక బెస్ట్ ఛాయిస్ కానుంది.

