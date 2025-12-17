kawasaki: కవాసకి వెర్సిస్-ఎక్స్ 300.. వేల రూపాయల డిస్కౌంట్తో కొనేయండి..!
kawasaki: కవాసకి ఇండియా వెర్సిస్-ఎక్స్ 300 పై సంవత్సరాంతపు డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్లు 2026, 2025 మోడల్ ఇయర్ బైక్లకు వర్తిస్తాయి. 2026 కవాసకి వెర్సిస్-ఎక్స్ 300 రూ.15,000 స్టాండర్డ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ను పొందుతుంది. అదనంగా, కొనుగోలుదారులు ఉచిత యాక్సెసరీ, సైడ్ పన్నీర్ కిట్ లేదా సెంటర్ స్టాండ్ నుండి ఎంచుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్ డిసెంబర్ 31 వరకు లేదా స్టాక్ ఉన్నంత వరకు చెల్లుతుంది. ఇంతలో, MY2025 వెర్సిస్-ఎక్స్ 300 రూ.25,000 అధిక, ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ను పొందుతుంది. ఈ ప్రయోజనాలు ఎంట్రీ-లెవల్ అడ్వెంచర్-టూరర్ను కొనుగోలుదారులకు మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
2026 మోడల్లో నగదు ప్రయోజనం స్థిరంగా ఉంది, ఆఫర్లో ఉచిత ఉపకరణాలు ఉండటం ముఖ్యాంశం. పన్నీర్ కిట్ను ఎంచుకునే కస్టమర్లు పన్నీర్ స్టేలు , కవాసకి యొక్క వన్-కీ సిస్టమ్తో కూడిన పూర్తి సెటప్ను పొందుతారు. ప్రతి పన్నీర్ 17-లీటర్ కెపాసిటీ కలిగి ఉంటుంది . ప్రతి వైపు గరిష్టంగా 3 కిలోల లోడ్ను మోయగలదు, ఇది లైట్ టూరింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదనంగా, కొనుగోలుదారులు సెంటర్ స్టాండ్ను ఎంచుకోవచ్చు, ఇది నిర్వహణ ,టూరింగ్ కోసం సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.3.49 లక్షలు.
ఈ మోటార్సైకిల్ 296cc, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది, ఇది 38.8 bhp, 26 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది అసిస్ట్ మరియు స్లిప్పర్ క్లచ్తో 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో జత చేయబడింది. స్టీల్ ఫ్రేమ్పై నిర్మించబడిన ఈ బైక్ టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ద్వారా సస్పెండ్ చేయబడిన 19-బై-17-అంగుళాల స్పోక్ వీల్స్ (ట్యూబ్-టైప్ టైర్లతో)పై నడుస్తుంది. బ్రేకింగ్ రెండు చివర్లలో సింగిల్ డిస్క్ల ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. డ్యూయల్-ఛానల్ ABS కూడా ఉంది, దీనికి డీయాక్టివేషన్ ఎంపిక లేదు.
ఫీచర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ పరంగా ఇది చాలా సరళమైన మోటార్సైకిల్. ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ అనేది సెమీ-డిజిటల్ యూనిట్, ఇది అవసరమైన సమాచారాన్ని మాత్రమే ప్రదర్శిస్తుంది. బ్లూటూత్, రైడ్ మోడ్లు లేదా ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి ఫ్యాన్సీ టెక్ లేదు - ఇవన్నీ ఈ రోజుల్లో సర్వసాధారణంగా మారాయి. ఇది సౌకర్యం పరంగా నిజంగా అద్భుతమైనది, సస్పెన్షన్ సెటప్, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్ ఎర్గోనామిక్స్తో పాటు పెద్ద సీటు, ఫుట్పెగ్లు, హ్యాండిల్బార్లు నిటారుగా, తటస్థంగా రైడింగ్ పొజిషన్ను అందించడానికి ఉంచబడ్డాయి. ఇది KTM 390 అడ్వెంచర్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 450 లతో పోటీపడుతుంది.