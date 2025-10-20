  • Menu
Home  > ఆటోమొబైల్

2026 Kawasaki Versys 1100: కవాసకి నుంచి అడ్వెంచర్ బైక్.. ధర తెలిస్తే షాకైపోతారు..!

2026 Kawasaki Versys 1100
x

2026 Kawasaki Versys 1100: కవాసకి నుంచి అడ్వెంచర్ బైక్.. ధర తెలిస్తే షాకైపోతారు..!

Highlights

2026 Kawasaki Versys 1100: భారతదేశంలోని అడ్వెంచర్ బైక్ ప్రియులకు కవాసకి పెద్ద సంచలనం సృష్టించింది.

2026 Kawasaki Versys 1100: భారతదేశంలోని అడ్వెంచర్ బైక్ ప్రియులకు కవాసకి పెద్ద సంచలనం సృష్టించింది. కంపెనీ కొత్త 2026 కవాసకి వెర్సిస్ 1100 ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ.13,89,000 (ఎక్స్-షోరూమ్), ఇది మహీంద్రా థార్ ప్రారంభ ధర (రూ.12.25 లక్షలు ఎక్స్-షోరూమ్) కంటే ఎక్కువ. ఈ బైక్ ఇప్పుడు మరింత శక్తివంతమైన ఇంజిన్, మెరుగైన ట్యూనింగ్, అధునాతన ఎలక్ట్రానిక్ ఫీచర్లతో వస్తుంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

కవాసకి ఫిబ్రవరి 2025లో భారతదేశంలో వెర్సిస్ 1000 స్థానంలో వెర్సిస్ 1100 ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పుడు, 2026 మోడల్‌తో, కంపెనీ బైక్ ఇంజిన్‌ను మరింత మెరుగుపరిచింది, రైడ్ క్వాలిటీ స్మూత్‌నెస్ రెండింటినీ మెరుగుపరిచింది. కొత్త వెర్సిస్ 1100లో పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్‌ ఉంది. ఇది 1,099cc ఇన్‌లైన్ 4-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్, రివర్స్-షిఫ్ట్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో జత చేసి ఉంటుంది. పవర్ అవుట్‌పుట్ 133 హార్స్‌పవర్,112 ఎన్ఎమ్ టార్క్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇది బైక్‌ను హైవేపై మరింత శక్తివంతం చేస్తుంది. ప్రతి అడ్వెంచర్ రైడర్‌ను థ్రిల్ చేస్తుంది.

కొత్త వెర్సిస్ 1100 ప్రత్యేకంగా లాంగ్ టూరింగ్, క్రూజింగ్ కోసం రూపొందించారు. మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యం కోసం కవాసకి దాని ECU (ఇంజిన్ కంట్రోల్ యూనిట్)ను ఆప్టిమైజ్ చేసింది. పెద్ద 21-లీటర్ ఇంధన ట్యాంక్‌ ఉంది, పెట్రోల్ బంక్‌కు తరచుగా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ బైక్ పవర్, మైలేజ్ ఖచ్చితమైన కలయికను అందిస్తుంది.

కవాసకి వెర్సిస్ 1100లో అధునాతన భద్రతా వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, వాటిలో జారే రోడ్లపై మెరుగైన పట్టు కోసం కవాసకి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, కార్నర్ చేసేటప్పుడు స్థిరత్వం కోసం కవాసకి కార్నరింగ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఫంక్షన్, మృదువైన, సురక్షితమైన బ్రేకింగ్ కోసం కవాసకి ఇంటెలిజెంట్ యాంటీ-లాక్ బ్రేక్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. ఈ ఫీచర్లన్నిటితో వెర్సిస్ 1100 ను శక్తివంతమైనదిగా పిలుస్తారు. డిజైన్ మునుపటి మోడల్‌తో సమానంగా ఉన్నప్పటికీ ఫిట్, ఫినిషింగ్‌ను అప్‌డేట్ చేశారు. ఇది ఎత్తైన హ్యాండిల్‌బార్, విశాలమైన సీటింగ్ పొజిషన్, మెరుగైన ఏరోడైనమిక్ ఫెయిరింగ్, అడ్జస్ట్ చేయగల విండ్‌స్క్రీన్‌ ఉంది, ఇది లాంగ్ రైడ్‌లను సౌకర్యవంతంగా చేస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick