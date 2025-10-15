2026 Hyundai Venue: హ్యుందాయ్ వెన్యూ.. సరికొత్త ఫీచర్లతో వచ్చేస్తోంది..!
భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీలలో ఒకటైన హ్యుందాయ్ వెన్యూ త్వరలో కొత్త డిజైన్, మెరుగైన ఫీచర్లతో తిరిగి రానుంది.
2026 Hyundai Venue: భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీలలో ఒకటైన హ్యుందాయ్ వెన్యూ త్వరలో కొత్త డిజైన్, మెరుగైన ఫీచర్లతో తిరిగి రానుంది. ఇందులో అనేక కొత్త, అధునాతన ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఈ ఫీచర్లు కారును నెక్స్ట్ లెవల్కి తీసుకెళ్తాయి. 2026 హ్యుందాయ్ వెన్యూ భారతీయ మార్కెట్లోకి రానుంది. కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూలో ఎటువంటి ఫీచర్లు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.
కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ పూర్తిగా కొత్త డిజైన్తో రూపొందుతుంది. ఈ కారు కూడా ఇటీవలే కొత్త డిజైన్లో కనిపించింది. ఇందులో వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే సపోర్ట్తో 12.3-అంగుళాల డ్యూయల్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఈ ఫీచర్ దీనిని తదుపరి తరం ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉన్న హ్యుందాయ్ మొదటి ఎస్యూవీగా చేస్తుంది. అదనంగా, కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఫ్యూచరిస్టిక్ స్టీరింగ్ వీల్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెనుక వెంటిలేటెడ్ సీట్లు వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
హ్యుందాయ్ వెన్యూ లెవల్-2 ADAS ఫీచర్లతో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం, ఇందులో లెవల్-1 ADASను మాత్రమే అందిస్తోంది, కానీ కొత్త వెన్యూ ఇప్పుడు లెవల్-2 ADASతో వస్తుంది. ఆటో ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్ వాచ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉంటాయి. అదనంగా ఓవర్-ది-ఎయిర్ అప్డేట్లు ఎల్లప్పుడూ తాజా ఫీచర్లు,అప్డేట్లను అందుకుంటారని కంపెనీ నిర్ధారించింది. ఈ మార్పుతో, హ్యుందాయ్ మరోసారి భద్రతను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే తన లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకుంది.
2026 హ్యుందాయ్ వెన్యూ ప్రస్తుత మోడల్ మాదిరిగానే ఇంజిన్ ఎంపికలను అందిస్తుంది. ఇది బహుశా అదే 1.2L 4-సిలిండర్ NA పెట్రోల్, 1.0L 3-సిలిండర్ టర్బో పెట్రోల్, 1.5L 4-సిలిండర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్లతో వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇంజిన్ను బట్టి, ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 7-స్పీడ్ DCT ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంపికలతో వస్తుంది.