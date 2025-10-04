Ducati Bike: డుకాటీ స్క్రాంబ్లర్ నైట్షిఫ్ట్.. కొత్త కలర్లో వచ్చేసింది..!
Ducati Bike: సూపర్బైక్ తయారీదారు డుకాటీ తన ప్రసిద్ధ స్క్రాంబ్లర్ నైట్షిఫ్ట్ను 2026 మోడల్ సంవత్సరానికి కొత్త ఎమరాల్డ్ గ్రీన్ రంగులో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త షేడ్ బైక్ స్టైలింగ్ను పెంచుతుంది. దాని ప్రీమియం ఆకర్షణను పెంచుతుంది. భారతదేశంలో దీని లాంచ్ వచ్చే ఏడాది రెండవ త్రైమాసికంలో జరుగుతుంది. దాని డిజైన్, స్పెసిఫికేషన్లను పరిశీలిద్దాం.
డుకాటీ బైక్ డిజైన్
స్క్రాంబ్లర్ నైట్షిఫ్ట్ కొత్త ఎమరాల్డ్ గ్రీన్ రంగు 1970ల నాటి రెండు, నాలుగు చక్రాల మోటార్స్పోర్ట్ వాహనాల నుండి ప్రేరణ పొందింది. కేఫ్-రేసర్-శైలి సీటు, ఫ్లాట్ హ్యాండిల్బార్లు, బార్-ఎండ్ మిర్రర్లపై ప్రత్యేక స్టిచింగ్ దీనికి క్లాసిక్, ఆధునిక రూపాల పరిపూర్ణ కలయికను ఇస్తుంది. బైక్ విలక్షణమైన రూపాన్ని మరింత మెరుగుపరచడానికి, ఇది బ్లాక్ స్పోక్ వీల్స్, మినిమలిస్ట్ మడ్గార్డ్లు, కాంపాక్ట్ LED సూచికలను కలిగి ఉంది, ఇవి దాని స్టైలింగ్ను పూర్తి చేస్తాయి.
ఇంజిన్
ఈ బైక్ 803cc L-ట్విన్ ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది, ఇది 72 bhp, 65.2 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో జత చేయబడింది. స్క్రాంబ్లర్ నైట్షిఫ్ట్ ట్రేల్లిస్ ఫ్రేమ్పై నిర్మించబడింది. ముందు భాగంలో 41mm USD ఫోర్కులు, వెనుక భాగంలో మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ను కలిగి ఉంది. ఈ బైక్ 18-అంగుళాల చక్రాలు, రైడ్-బై-వైర్ సిస్టమ్, రెండు రైడింగ్ మోడ్లు, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, కార్నరింగ్ ABS వంటి ప్రామాణిక లక్షణాలతో వస్తుంది.
కొత్త అప్డేట్లు
2026 మోడల్లో, డుకాటి కొత్త ఎనిమిది-ప్లేట్ క్లచ్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ క్లచ్ సున్నితంగా, మరింత కాంపాక్ట్గా, తేలికగా ఉంటుంది, సైడ్ స్పేస్ను మెరుగుపరుస్తుంది. రైడర్కు ఎక్కువ లెగ్రూమ్ను అందిస్తుంది. కొత్త అప్డేట్లు బైక్ను దాని ముందు కంటే దాదాపు 4 కిలోల తేలికగా చేస్తాయి, దీని వలన హ్యాండిల్ చేయడం సులభం అవుతుంది.