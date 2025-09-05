  • Menu
2025 Yamaha R15: కొత్త యమహా R15.. సరికొత్త రంగులు.. స్పెషల్ డిజైన్..!

2025 Yamaha R15: ఇండియా యమహా మోటార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ భారత మార్కెట్ కోసం తన పోర్ట్‌ఫోలియోను అప్‌డేట్ చేసింది.

2025 Yamaha R15: ఇండియా యమహా మోటార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ భారత మార్కెట్ కోసం తన పోర్ట్‌ఫోలియోను అప్‌డేట్ చేసింది. 'ది కాల్ ఆఫ్ ది బ్లూ' బ్రాండ్ ప్రచారంలో భాగంగా, కంపెనీ R15 సిరీస్‌లో కొత్త రంగులను ప్రవేశపెట్టినట్లు ప్రకటించింది. ఇందులో R15M, R15 వెర్షన్ 4, R15S ఉన్నాయి. 2025 యమహా R15 శ్రేణి ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఇప్పుడు రూ. 1.67 లక్షలు. యమహా అధునాతన 155cc లిక్విడ్-కూల్డ్, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్ట్ చేయబడిన ఇంజిన్, డయాసిల్ సిలిండర్, డెల్టాబాక్స్ ఫ్రేమ్‌తో నడిచే R15 పనితీరు , నిర్వహణలో నిరంతరం కొత్త బెంచ్‌మార్క్‌లను సెట్ చేస్తోంది.

R15M ఇప్పుడు కొత్త రిఫైన్డ్ మెటాలిక్ గ్రే రంగులో అందుబాటులో ఉంది, ఇది దాని పూర్తి స్పోర్టీ లుక్‌కు మొత్తం, ప్రీమియం టచ్‌ను జోడిస్తుంది. R15 వెర్షన్ 4 భారీ కస్టమర్ డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని బోల్డ్ మెటాలిక్ బ్లాక్ రంగును అందించారు, అయితే డైనమిక్ రేసింగ్ బ్లూ కలర్ అప్‌డేట్ చేసిన గ్రాఫిక్స్‌తో రిఫ్రెష్ చేయబడింది. అదనంగా, అంతర్జాతీయంగా ప్రశంసలు పొందిన మాట్టే పెర్ల్ వైట్, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా R-సిరీస్ కస్టమర్లలో బలమైన గుర్తింపును సృష్టించింది. భారతదేశంలో మొదటిసారిగా R15V4 పై కూడా దీనిని అందిస్తున్నారు, దీని ద్వారా దాని ప్రపంచ R-సిరీస్ గుర్తింపును మరింత బలోపేతం చేస్తున్నారు. R15S ఇప్పుడు వెర్మిలియన్ వీల్స్‌తో కొత్త మాట్టే బ్లాక్ రంగులో అందుబాటులో ఉంది.

భారతదేశంలో దాని విభాగంలో R15 అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన స్పోర్ట్స్‌బైక్‌గా మిగిలిపోయింది, దేశంలో 10 లక్షలకు పైగా యూనిట్లు తయారు చేశారు. యువ రైడర్లు, పనితీరు ఔత్సాహికులలో దీని నిరంతర ప్రజాదరణ ఎంట్రీ-లెవల్ సూపర్‌స్పోర్ట్ విభాగంలో దాని బెంచ్‌మార్క్ స్థానాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ కొత్త రంగులతో, పండుగ సీజన్‌లో కస్టమర్ ఉత్సాహాన్ని పెంచడం, మొదటిసారి స్పోర్ట్స్‌బైక్ రైడర్‌లకు కలల యంత్రంగా R15 ఖ్యాతిని మరింత బలోపేతం చేయడం యమహా లక్ష్యం. అలాగే, దీనిని శైలి, పనితీరు ,విలువల గొప్ప కలయికగా మార్చడం.

ఈ మోటార్ సైకిల్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, అసిస్ట్, స్లిప్పర్ క్లచ్, ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లలో క్విక్ షిఫ్టర్, అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు, లింక్డ్-టైప్ మోనోక్రాస్ సస్పెన్షన్ వంటి అధునాతన లక్షణాలతో విభాగంలో పనితీరును అందిస్తుంది. దాని ట్రాక్-ప్రేరేపిత డిజైన్, బలమైన రేసింగ్ DNA తో, R15 సిరీస్ భారతదేశంలో అత్యంత ఆకాంక్షాత్మక, పనితీరుతో నడిచే మోటార్ సైకిళ్లలో ఒకటిగా మిగిలిపోయింది. యమహా R15M ధర రూ. 2,01,000, యమహా R15 వెర్షన్ 4 ధర రూ. 1,84,770, యమహా R15S ధర రూ. 1,67,830.

