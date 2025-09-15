2025 Royal Enfield Meteor 350: ఎన్ఫీల్డ్ 2025 మెటియోర్ 350 వచ్చేస్తోంది.. దీన్ని పట్టుకోవడం కష్టమే.. రేటు ఎంతంటే..?
ప్రతి నెలా, దేశంలో లక్షలాది ద్విచక్ర వాహనాలు అమ్ముడవుతున్నాయి. ఇందులో మోటార్సైకిల్ విభాగం కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. దేశంలోని ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 2025 మెటియోర్ 350ని అధికారికంగా దేశంలో విడుదల చేసింది.
మోటార్ సైకిల్కు తయారీదారు ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్, ట్రిప్పర్ పాడ్, ఎల్ఈడీ టర్న్ ఇండికేటర్, టైప్ సీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, అసిస్ట్, స్లిప్ క్లచ్, సర్దుబాటు చేయగల లివర్ వంటి ఫీచర్లను అందించారు. దీనిలో 349 సిసి సామర్థ్యం గల సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 20.2 బిహెచ్పి పవర్, 27 న్యూటన్ మీటర్ల టార్క్ను ఇస్తుంది. దీనికి ఐదు-స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంది. కంపెనీ ఈ బైక్ను ఏడు కొత్త రంగు ఎంపికలు, నాలుగు వేరియంట్లలో విడుదల చేశారు. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.95 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. దీని టాప్ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2.15 లక్షలు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ బి గోవిందరాజన్ మాట్లాడుతూ, దశాబ్దాలుగా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ స్వచ్ఛమైన, కల్తీ లేని రైడింగ్ తత్వశాస్త్రం వివిధ భౌగోళిక ప్రాంతాల నుండి చాలా మంది రైడర్లతో బలంగా ప్రతిధ్వనిస్తుందని అన్నారు. 2020 సంవత్సరంలో మెటియోర్ 350 విడుదల రోడ్డుపై ప్రత్యేక గుర్తింపును కోరుకునే కొత్త తరం రైడర్లను తీసుకువచ్చింది. నేడు, క్రూయిజర్ సౌందర్యాన్ని, చల్లని శైలిని విలువైన వారికి ఇది ప్రాధాన్యతనిస్తుంది, ఇది త్వరిత నగర పనుల కోసం లేదా నగర పరిమితికి మించి సుదీర్ఘ అన్వేషణల కోసం అయినా. మెటియోర్ 350 కేవలం మోటార్ సైకిల్ కాదు, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం, ఓపెన్ రోడ్లో చిరస్మరణీయ అనుభవాల కోసం ఒక జీవనశైలి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మెటియోర్ 350 ఇప్పటివరకు 5 లక్షలకు పైగా కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 65 దేశాలలో అమ్ముడవుతోంది. 2025 ఎడిషన్కు జోడించిన ఈ కొత్త ఫీచర్లు, అప్డేట్లు దీనిని ఈ విభాగంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన క్రూయిజర్గా మార్చబోతున్నాయి. మెటియోర్ 350 మోటార్ సైకిల్ భారత మార్కెట్లో 350 సిసి సామర్థ్యం గల విభాగంలో అందించబడుతుంది. ఈ విభాగంలో, ఇది హోండా CB 350, యెజ్డి రోడ్స్టర్ 350 వంటి మోటార్సైకిళ్లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది.